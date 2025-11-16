Close Menu

Župnik pozvao na uklanjanje Orašara: "To je simbol zla, ne pripada Božiću"

"Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone"

Župnik Josip Tomić iz Gorskog kotara izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Facebooku pozvao na uklanjanje velikog kipa orašara postavljenog na trgu u Brodu.

U objavi je poručio da takav ukras, kako tvrdi, ne pripada hrvatskoj i katoličkoj tradiciji te ga nazvao “sablažljivim” i “opasnim za javno ćudoređe”. Donosimo njegovu objavu u cijelosti:

"Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa. Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.

Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo. “Orašar”, simbol zla, nema nikakve povezanosti s Božićem.

Tražimo od odgovornih da isti ukras uklone s područja Župe Brod, a u suprotnom pozivamo župljane da ga uklone, bez oštećivanja, kako bi mogao biti predan onima koji su ga postavili. Vjera traži i javno iskazivanje, a kao vjernici pozvani smo ukloniti sve ono iz javnog prostora što remeti naš hrvatski i katolički način proslave Božića.

Oni koji ovaj ukras smatraju načinom “proslave” Božića, mogu ga slobodno uzeti svojoj kući i u svojoj kući slaviti bilo što, osim Božića, čiji ovaj zli lik nije simbol ni obilježje", poručio je.

