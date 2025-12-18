Županijski skup u Kaštel Lukšiću: Umjetna inteligencija kao novi alat u obrazovanju

U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću danas je održan županijski stručni skup za učitelje, stručne suradnike i obrazovne djelatnike u školama pod nazivom „Umjetna inteligencija – novi alati, nove uloge“. Skup je okupio brojne sudionike iz područja obrazovanja te stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom i njezinom primjenom u obrazovnom i društvenom kontekstu.

Umjetna inteligencija u službi kvalitetnijeg obrazovanja

Jedan od predavača bio je prof. Virgil Jureškin, koji je govorio o mogućnostima korištenja umjetne inteligencije za dubinsku analizu podataka te o važnosti pružanja provjerenih i kvalitetnih informacija AI sustavima, osobito u području obrazovanja. U svom izlaganju naglasio je kako pravilno korištenje umjetne inteligencije može postati vrijedan alat u radu učitelja i nastavnika, ali i potpora razvoju kritičkog mišljenja kod učenika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako su žene prikazane u obrazovanju, medijima i društvu

Poseban naglasak skupa bio je stavljen na društvenu dimenziju obrazovanja i medija. Dr. sc. Anita Šimić Bitunjac predstavila je istraživanje o tome kako su žene prikazane u sustavu obrazovanja, medija i društva. Prema dosadašnjim istraživanjima medijskog sadržaja, žene se najčešće prikazuju u stereotipnim ulogama, kao javne osobe ili kao osobe s negativnim imidžom u javnosti, dok je njihov stvarni doprinos društvu i obrazovanju često zanemaren ili prešućen.

U izlaganju je istaknuto kako se stereotipi kontinuirano ponavljaju, dok je dominantna kultura i dalje podozriva prema pitanjima ravnopravnosti te često negativno nastrojena prema pravima žena, što se reflektira i u obrazovnom i medijskom prostoru.

Mediji i AI kao prostor demokratske rasprave

Na skupu je naglašena i uloga medija i umjetne inteligencije u razumijevanju medija kao platforme za demokratsku javnu raspravu, osobito kada je riječ o temama važnim za obrazovni sustav. Umjetna inteligencija, uz odgovornu i etičnu primjenu, može pridonijeti boljem informiranju, analizi sadržaja i otvaranju prostora za kvalitetniji dijalog o obrazovanju, ravnopravnosti i društvenim vrijednostima.

Županijski skup u Kaštel Lukšiću još je jednom potvrdio važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja obrazovnih djelatnika te promišljanja o ulozi novih tehnologija u suvremenom obrazovanju i društvu.