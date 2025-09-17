Županijska udruga slijepih Split zapošljava gerontodomaćicu za rad na području grada Splita. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave i pridruže timu koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je to najpotrebnije. Prijaviti se mogu i muškarci i žene.

Opis poslova

Gerontodomaćica će pružati potporu i podršku:

starijim osobama iznad 65 godina

odraslim osobama s invaliditetom

Pomoć se pruža u domovima korisnika i obuhvaća:

pripremu obroka

održavanje čistoće stambenog prostora

obavljanje kućanskih poslova

nabavu osnovnih namirnica i lijekova

pratnju i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti

Osim praktične pomoći, izuzetno je važno razvijati odnos povjerenja i pružiti emocionalnu podršku – jer korisnicima često najviše znači upravo ljudska blizina.

Uvjeti i poželjne kvalifikacije:

iskustvo u radu sa starijim osobama i osobama s invaliditetom (prednost)

empatija, odgovornost i strpljenje

fizička sposobnost za obavljanje kućanskih poslova i pružanje pomoći korisnicima

komunikativnost i spremnost na timski rad

Projekt „3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice III“ sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“

Gerontodomaćice pružaju svakodnevnu pomoć starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kako bi im omogućile dostojanstven, siguran i samostalan život u vlastitom domu. One nisu samo pomoćnice u kućanstvu, već često postaju emocionalna podrška, prijateljice i produžena ruka sustava socijalne skrbi.

Prijave

Zainteresirani kandidati mogu poslati prijavu, životopis i kratko motivacijsko pismo putem e-maila ili se javiti telefonom:

📧 E-mail: split@udrugaslijepih.hr

📞 Telefon: +385 21 483 655

📱 Mobitel: +385 95 377 9029