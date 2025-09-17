Županijska udruga slijepih Split zapošljava gerontodomaćicu za rad na području grada Splita. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave i pridruže timu koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je to najpotrebnije. Prijaviti se mogu i muškarci i žene.
Opis poslova
Gerontodomaćica će pružati potporu i podršku:
- starijim osobama iznad 65 godina
- odraslim osobama s invaliditetom
Pomoć se pruža u domovima korisnika i obuhvaća:
- pripremu obroka
- održavanje čistoće stambenog prostora
- obavljanje kućanskih poslova
- nabavu osnovnih namirnica i lijekova
- pratnju i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti
Osim praktične pomoći, izuzetno je važno razvijati odnos povjerenja i pružiti emocionalnu podršku – jer korisnicima često najviše znači upravo ljudska blizina.
Uvjeti i poželjne kvalifikacije:
- iskustvo u radu sa starijim osobama i osobama s invaliditetom (prednost)
- empatija, odgovornost i strpljenje
- fizička sposobnost za obavljanje kućanskih poslova i pružanje pomoći korisnicima
- komunikativnost i spremnost na timski rad
Projekt „3P – Pratiteljice, Pomoćnice, Prijateljice III“ sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“
Gerontodomaćice pružaju svakodnevnu pomoć starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kako bi im omogućile dostojanstven, siguran i samostalan život u vlastitom domu. One nisu samo pomoćnice u kućanstvu, već često postaju emocionalna podrška, prijateljice i produžena ruka sustava socijalne skrbi.
Prijave
Zainteresirani kandidati mogu poslati prijavu, životopis i kratko motivacijsko pismo putem e-maila ili se javiti telefonom:
📧 E-mail: split@udrugaslijepih.hr
📞 Telefon: +385 21 483 655
📱 Mobitel: +385 95 377 9029