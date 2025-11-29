Županijska udruga slijepih prvi put sudjeluje na Adventu u Splitu: "Vidimo se u Đardinu!"

Županijska udruga slijepih Split po prvi put u svojoj povijesti sudjelovat će na splitskom Adventu, koji ove godine počinje 29. studenoga.

Kako ističu iz Udruge, Grad Split osigurao im je adventsku kućicu u Đardinu tijekom cijelog trajanja manifestacije, čime će po prvi put imati priliku široj publici predstaviti svoj rad, aktivnosti i projekte.

U udruzi ne kriju zadovoljstvo jer im sudjelovanje na Adventu 2025. otvara mogućnost približavanja građanima, ali i povezivanja s drugim udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi.

- Pozivamo da nas posjetite, jer smo za Vas pripremili iznenađenja koja možda ne očekujete od nas. Počinjemo u subotu, 29. studenog 2025. Nećemo biti jedina udruga koja će imati priliku predstaviti svoj rad na Adventu 2025. – ugostit ćemo i druge udruge te ćemo kućicu dijeliti s ostalim udrugama iz grada Splita koje djeluju u području socijalne skrbi.

"U blagdansko vrijeme povezujemo naše udruge i djelujemo kao jedno. Iako različitih djelatnosti, povezuje nas zajednički cilj – poboljšanje kvalitete života naših sugrađana. Pozivamo Vas da posjetite našu adventsku kućicu, doživite toplinu i zajedništvo našeg grada, naučite nešto novo o radu naših udruga i budete dio naše priče i Adventa 2025. u gradu Splitu", poručuju.