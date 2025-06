Župan i dogradonačelnica ugostili Hrvate iz Rumunjske: "Čuvaju baštinu unatoč izazovima"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić danas su u dvorani Splitsko-dalmatinske županije primili predstavnike Hrvata iz Rumunjske. Primanju su nazočili Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj, KUD "Karaševska zora" i nakladnička kuća "Hrvatska Grančica".

"Danas smo imali posebno zadovoljstvo primiti malu, ali hrabru i jaku delegaciju Hrvata iz Rumunjske iz Karaševa. To je grupa koja je već sedam stoljeća u Rumunjskoj te su dolazili čak i s ovih područja Dalmacije, kako nas je izvijestio i njihov predstavnik u Rumunjskom parlamentu, gospodin Slobodan Gera. Imali su prilike biti i u Kaštelima i na Klisu, i u Solinu. Naravno i u Splitu. Ovdje će biti i na završnoj večeri Županijskog festivala folklora koji će se održati u Kaštelima u subotu na večer", kazao je župan Boban.

Dodao je da su izmijenili iskustva te da je bivši dožupan Luka Brčić prije desetak godina bio u Rumunjskoj i da su imali tijesnu suradnju koju će danas obnoviti.

"Danas ćemo je obnoviti zahvaljujući i Matici Hrvatskoj i Anti Ćaleti, čovjeku koji jednostavno okuplja svu hrvatsku dijasporu. Zahvaljujemo njemu i Marijani na organizaciji ovog festivala folklora Splitsko-Dalmatinske županije, ali iznad svega hvala na sinergiji i suradnji s Gradom Splitom. Zajednički zaista možemo puno napraviti. Zato još jednom od srca hvala", dodao je.

"Nije lako da jedna grupa koja ima možda manje od 5.000 Hrvata u jednoj državi održala je i svoj jezik, svoju kulturu, svoju baštinu. Vidimo ovdje i svoju nošnju. Zato im hvala od srca na tome. A to je nešto jače od onog materijalnog izazova i suvremenih tehnologija. Ta kulturna baština, to poznavanje svog materinjeg jezika je iznimna vrijednost i to ne zbog generacije koja je danas došla ovdje, nego generacija koje će dolaziti iza njih. Da tu vezu održavaju. Zato mi je posebno drago da je suradnja i na nacionalnom razini sa vladom Republike Hrvatske", zaključio je župan i poželio im je da se dobro provedu u Splitsko-dalmatinskoj županiji te je najavio i posjet Karaševu.

Dorčić: "Nadam se da će se rado vraćati"

Pozdrave je uzvratila i dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić.

"Zadovoljstvo mi je danas biti su-domaćin zajedno sa Splitsko-Dalmatinskom županijom, našim županom, gospodinom Bobanom, ovoj divnoj delegaciji rumunjskih Hrvata koji su došli u svoju domovinu. Ovo je prilika da pozovemo sve Splićanke i Splićane da dođu večeras u 19 sati u Gradsku knjižnicu Marka Marulića na prigodno druženje i programski dio upravo u organizaciji zajedništva Hrvata u Rumunjskoj", pozvala je svih dogradonačelnica.

"Nadam se da će im se svidjeti Split i Splitsko-Dalmatinska županija te da će se rado vraćati. Danas sam imala priliku pozvati sve prisutne iz delegacije na suradnju sa gradom Splitom po pitanju kulture, ali suradnju i po pitanju obrazovanja. Svjesni smo koliki je izazov sačuvati hrvatski jezik u tuđini i koliko treba raditi da bi se naši običaji i naša kultura sačuvala. Čestitke gospodinu Geri, čestitke predsjedniku KUDA, ali i svim svima iz delegacije koji vrijedno rade da bi se sačuvao naš jezik, naša kultura, naša vjera i naši običaj. Dobrodošli u svoju domovinu i nadamo se da ćete se vratiti opet", poručila je.

Bogati program

Multidisciplinarni program manifestacija Dani rumunjskih Hrvata u Splitu, Solinu, Kaštelima i Klisu predstavlja jedan prikaz zajednice koja egzistira, koja je živa i sve one elemente koje čine njen identitet. Hrvatska Matica iseljenika (podružnica Split), zajedno s Maticom Hrvatskom u Splitu, Savezom kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, Kulturnom udrugom Benedikt, Družbom Braće Hrvatskog Zmaja, Muzejom Domovinskog rata u Splitu surađuje na ovom višednevnom sadržajnom prezentiranju jedne zajednice koja više od sedam stoljeća ponosno pronosi navezanost na svoju domovinu.

"Oni su bili prije dva dana na Jadru, na Gospinom otoku i tamo su kušali vodu svoga izvora. Napunjeni tom vodom ja vjerujem da će pronositi i dalje taj svoj identitet. Ovaj program se nastavlja večeras u knjižnici Marka Marulića u Splitu u 19 sati. Sutra smo u Kaštelima na Županijskoj smotri folklora koja predstavlja jedno zajedništvo, jednu sinergiju. U nedjelju smo u 9:30 ujutro na Mertojaku gdje ćemo zajedno slaviti svetu misu. Oni će pjevati svoje pjesme u svojim nošnjama i na taj način ćemo pokazati kako nam je zapravo lijepo biti kod oltarskoga i kod obiteljskoga stola", kazao je Ante Ćaleta, voditelj splitske produžnice hrvatske Matice iseljenika.

Gera: "Nastojimo sačuvati ono što nas najviše karakterizira"

"Iznimna mi je čast pozdraviti sve u domovini Hrvatskoj u ime zajednice Hrvata iz Rumunjske. Kao predstavnik Hrvata u Rumunjskom parlamentu i kao predsjednik Zajedništva Hrvata iz Rumunjske, prenosim vam srdačne, najljepše, tople pozdrave najstarije i žilave Hrvatske manjine koja je opstala više od sedam stoljeća. U nadi da će opstati barem još sedam stoljeća, trudimo se, nastojimo sačuvati ono što nas najviše karakterizira, to je vjera u Boga, identitet naš, očuvati jezik, očuvati folklor, kulturu, sve ono što karakterizira nas Hrvate u Rumunjskoj", kazao je Slobodan Gera.

"Već drugu godinu implementiramo strateški važan projekt obnove dvojeće Rumunjsko-Hrvatske gimnazije u Karaševu i to je vrlo vrijedno za očuvanje našeg identiteta jer se identitet, vjera, jezik i kultura čuvaju srcem. Puno energije i ljubavi ulažemo u ono što radimo, ali naša manjina broji manje od 5.000 Hrvata, i pitanje je kako stati pred te izazove i to sačuvati. Naša manjina je sve manja i tinja u nadi da će se rasplamsati i da će se sačuvati jer je to vrlo veliko blago kako Republike Hrvatske, tako i Rumunjske", dodao je i posebno se zahvalio Rumunjskoj koja je kao zemlja primjer za čitav svijet po davanju manjinskih prava.