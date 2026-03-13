Župan Boban u Imotskom uručio 15 novih računala za informatičku učionicu OŠ Stjepana Radića

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja ulagati u razvoj digitalnih vještina učenika kroz projekt Digitalna Dalmacija. U sklopu tog programa danas je Osnovnoj školi Stjepana Radića u Imotskom uručeno 15 novih računala za informatičku učionicu, ukupne vrijednosti više od 15.000 eura.

Nova računalna oprema omogućit će kvalitetnije provođenje nastave informatike te edukacija iz programiranja, izrade web stranica i upoznavanja s novim tehnologijama. Donacija je dio programa EDIT CodeSchool, najveće besplatne škole primijenjenog programiranja za osnovnoškolce i srednjoškolce u Hrvatskoj.

Ovo je sedma donacija računalne opreme školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje provode program EDIT CodeSchool, a do sada je na taj način opremljeno šest škola u ukupnoj vrijednosti gotovo 100.000 eura.

Župan Blaženko Boban tom je prilikom istaknuo važnost ulaganja u digitalno obrazovanje učenika diljem županije.

„Prije svega želim pohvaliti nastavničko osoblje ove osnovne škole, ali i djecu iz Imotskog. Kroz naš projekt EDIT CodeSchool pokazalo se da u ovom dijelu Splitsko-dalmatinske županije imamo iznimno nadarene i vrijedne učenike koji pokazuju veliki interes za napredne digitalne vještine.

Danas im uručujemo 15 računala kako bi se formirao informatički kabinet i dodatno unaprijedili uvjeti za rad i učenje. Cilj nam je ravnomjeran razvoj, ali i to da mladi ljudi ne moraju odlaziti u velike urbane centre kako bi stekli digitalna znanja, nego da kvalitetnu edukaciju i potrebnu opremu imaju upravo u svom gradu“, rekao je župan Boban.

Dodao je kako je kroz program EDIT CodeSchool do sada više od 3.500 učenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji prošlo edukacije iz programiranja i novih tehnologija, dok se svake godine programu priključuje oko 400 novih polaznika.

Ravnatelj Osnovne škole Stjepana Radića Marko Mendeš zahvalio je Županiji na donaciji i kontinuiranoj podršci razvoju digitalnih kompetencija učenika.

„Ovih 15 računala nisu samo informatička oprema, nego ulaganje u znanje i budućnost naše djece. Redovito sudjelujemo u programima Digitalne Dalmacije, a posebno u programu EDIT kroz koji naši učenici razvijaju napredne digitalne vještine. Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci uspijevamo ostvarivati vrlo dobre rezultate na informatičkim natjecanjima u Republici Hrvatskoj“, rekao je ravnatelj Mendeš.

Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat naglasio je kako je riječ o projektu koji ima šire značenje za razvoj lokalne zajednice.

„Ova donacija računala pokazuje koliko Splitsko-dalmatinska županija kroz svoje programe prepoznaje važnost ulaganja u znanje i digitalne vještine. U Imotskom imamo izvrsne rezultate naših mladih informatičara i robotičara, a upravo ovakva ulaganja dodatno potiču razvoj novih projekata i digitalnih sadržaja u našem gradu“, istaknuo je gradonačelnik.

Voditelj projekta Digitalna Dalmacija Damir Brčić naglasio je kako je cilj programa omogućiti djeci iz svih dijelova županije pristup modernim informatičkim znanjima te potaknuti razvoj njihovih ideja i projekata.

Učitelj informatike i robotike u Osnovnoj školi Stjepana Radića Zoran Gabelica istaknuo je kako učenici kroz EDIT programe rade na projektima izrade web stranica i aplikacija, ali i na projektima koji uključuju robotiku i osnove umjetne inteligencije, čime se dodatno razvijaju njihove digitalne i tehničke vještine.

Program EDIT CodeSchool dio je šire edukacijske vertikale Digitalne Dalmacije koja obuhvaća razvoj digitalnih kompetencija kroz sve generacije – od učenika osnovnih i srednjih škola do programa poput e-Umirovljenika, koji starijim građanima omogućuje stjecanje osnovnih digitalnih vještina.

Upravo se u Imotskom trenutno provodi drugi ciklus edukacije e-Umirovljenik, kroz koji je do sada više od 40 građana treće životne dobi steklo osnovna znanja o korištenju digitalnih tehnologija i online usluga.