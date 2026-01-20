Župan Boban otišao u Čaporice: "Ovo je iznimno vrijedan i pozitivan projekt"

Župan Blaženko Boban, zajedno sa zamjenikom Antom Šošićem i pročelnicom Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Marijom Vuković, obišao je radove na budućem energetskom parku u Čaporicama, na području grada Trilj, u Dalmatinskoj zagori.

Tom prilikom predstavljena je prva faza projekta – bioplinsko postrojenje za obradu biorazgradivog otpada s pripadajućim sušarama, čiji je završetak u tijeku. Postrojenje je projektirano za kapacitet od 12.900 tona biootpada godišnje, a kao krajnji proizvod nastaje ekološko gnojivo bogato kalijem, fosforom i dušikom, uz istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije.

Župan Blaženko Boban pohvalio je ovu inicijativu naglasivši kako projekt izravno odgovara na jedan od najvećih izazova današnjice – zbrinjavanje biootpada na održiv i ekološki prihvatljiv način:

"Ovo je iznimno vrijedan i pozitivan projekt koji pokazuje kako se pametnim planiranjem i primjenom novih tehnologija mogu rješavati problemi gospodarenja biootpadom, a istodobno stvarati nova vrijednost za lokalnu zajednicu. Energetski park u Čaporicama doprinosi zaštiti okoliša, energetskoj neovisnosti i razvoju Dalmatinske zagore, a građanima donosi dugoročnu korist kroz čišći okoliš i modernu komunalnu infrastrukturu."

Direktor tvrtke INOVAPRO, Ante Čikotić, istaknuo je kako je riječ o suvremenom i integriranom rješenju koje spaja energetiku, zaštitu okoliša i poljoprivredu:

"Nalazimo se u središtu budućeg energetskog parka. U ovoj prvoj fazi gradimo bioplinsko postrojenje na biorazgradivi otpad, a procesom anaerobne digestije nastaje metan koji se koristi za proizvodnju električne i toplinske energije. Cilj agroenergetskog parka je da se otpad i toplina iz jednog procesa pretvaraju u korisni rad u drugom. Ovo je pravi primjer cirkularne ekonomije i komunalne infrastrukture budućnosti."

Čikotić je dodao kako će sirovinu za postrojenje činiti biootpad iz restorana, hotela, trgovačkih centara i komunalnih poduzeća, dok se u drugoj fazi projekta planira izgradnja zelenog data-centra te rješenja za obradu komine masline, čime će se dodatno poduprijeti lokalni OPG-ovi i poljoprivrednici.

U vremenu kada su kapaciteti za odlaganje otpada sve ograničeniji, a zahtjevi za zaštitom okoliša sve veći, ovakvi projekti predstavljaju važan iskorak prema održivom razvoju i kružnom gospodarstvu. Energetski park u Čaporicama zamišljen je kao mjesto susreta tehnologija hrane, energije i informacija te kao primjer dobre prakse koji može poslužiti i drugim sredinama u Hrvatskoj.

Očekuje se da će postrojenje, nakon završetka tehničkog pregleda, s komercijalnim radom započeti sredinom godine.