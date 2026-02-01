Župan Boban čestitao rukometašima i pozvao ih u Split na veliki doček

Nakon velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Islanda u borbi za brončanu medalju, čestitku igračima uputio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. U emotivnoj poruci istaknuo je ponos zbog još jednog velikog uspjeha hrvatskog sporta te naglasio vrijednosti koje su rukometaši pokazali na terenu.

„Dragi naši rukometaši, od srca vam čestitam na osvojenoj brončanoj medalji i hvala vam na svemu što ste pokazali. Ovim velikim uspjehom ponovno ste učinili ponosnima cijelu Hrvatsku“, poručio je Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Župan je posebno naglasio način na koji je reprezentacija igrala i predstavljala državu. Prema njegovim riječima, borbenost, zajedništvo i srce koje su igrači ostavili na terenu nadahnuli su cijelu naciju. „Način na koji ste igrali, borili se i gorjeli za naš narod i našu domovinu – to je ono što se pamti i što nadahnjuje“, istaknuo je.

Boban je dodao kako su rukometaši još jednom „osvijetlili obraz hrvatske države“ te pokazali koliko snage i ponosa nosi hrvatski dres. U ime Splitsko-dalmatinske županije uputio je i službeni poziv reprezentaciji da dođe u Split na svečani doček.

„Spremni smo vam organizirati grandiozan doček, onakav kakav zaslužujete – dostojanstven, ponosan i hrvatski“, zaključio je župan.