'Žrtve' Josipe Rimac su i u MUP-u: Pravomoćna USKOK-ova optužnica protiv čelnih ljudi splitske policije! 'Sušili' prometne prekršaje pa upali u tajne mjere nadzora nad 'kninskom kraljicom'

Dok se kraci afera vezanih uz Josipu Pleslić, (svojedobno Čulina, međutim najpoznatija kao Josipa Rimac), nekadašnju 'kninsku kraljicu' odnosno bivšu gradonačelnicu Zvonimirova grada te nekadašnju državne tajnice u Ministarstvu uprave, šire u raznim smjerovima te vode do novih istraga i uhićenja, u Splitu je pravomoćno potvrđena optužnica protiv trojice također bivših čelnih ljudi u policiji.

Već je bila pod tajnim mjerama nadzora

Ivan Lozić, koji je 'pao' na mjestu inspektora Odjela za gospodarski kriminalitet splitske PU (nekad je bio i šef tog Odjela) zapravo je kolateralna žrtva Josipe Rimac. Već je bila pod tajnim mjerama nadzora kada je u mrežu prisluškivanih poziva i poruka upao Lozić koji joj je, prema navodima tužiteljstva, trebao dojavljivati detalje iz istrage protiv nje! Iako su branitelji optuženih pokušali taj dokaz izuzeti iz spisa kao nelegalan tj. nezakonit, nije im to uspjelo, ostao je u spisu nakon što su im odbijeni prijedlozi u tom pravcu.

Ta komunikacija Lozića i Rimac je pak dodatno skrenula pažnju istražitelja koji su otkrili kako je u brojnim slučajevima Vlade Perkušić, nekadašnji šef Policijske postaje Omiš, lagano 'sušio' prometne kazne svojim prijateljima i poznanicima. Uglavnom je bila riječ o prekoračenjima brzine na području omiške postaje, prekoračenja brzine koja su potencijalno smrtonosna te bi zakon trebao vrijediti za sve jednako...

Ovako se, prema optužnici USKOK-a, pored Perkušića i Lozića, tereti i Ante Gudelj, još jedan inspektor Odjela za gospodarski kriminalitet (koji je također bio načelnik Odjela, a obnašao je druge visoke dužnosti u sustavu MUP-a), ali i Josip Aračić, direktor omiškog Galeba, Jure Lovrinčević, svećenik iz Makarske, Đino Carević te Juraj Čikeš.

Vlastoručno je potpisivao upozorenja

Perkušić je kao šef omiške policije 'u nakani da im pribavi nepripadajuću korist u vidu nesankcioniranja za počinjene prekršaje', u informacijskom sustavu i evidenciji MUP-a pronalazio podatke njima bliskih osoba i poznanika koji ispunjavaju uvjete za izdavanje mjera upozorenja, osobe koje su se odselile iz RH ili one koje su nakon počinjenog prekršaja preminule. Iako je znao da te osobe nisu počinitelji prekršaja, nalagao je administrativnoj i stručnim referenticama za prekršajni postupak u omiškoj policiji da obrasce dostavljene počiniteljima prekršaja ispune podacima tih osoba, a ujedno je upućivao počinitelje prekršaja da u dostavljene obrasce upišu imena njima bliskih osoba za koje je prethodno uvidom u informacijski sustav MUP-a provjerio ispunjavaju li uvjete za mjere upozorenja, kao i osobe koje su odselile iz RH ili umrle. Davao je upute da se na ime tih osoba sačini i izda pisano upozorenje, vlastoručno je potpisivao ta upozorenja, a za preminule osobe nalagao da se obustavi postupak, stoji u optužnici.

Kako navode iz USKOK-a, Lozić je intervenirao da mu supruga ne bude sankcionirana za prekoračenje dopuštene brzine 30 do 50 km/h iznad ograničenja za što je propisana kazna od tri do sedam tisuća kuna. Dostavio je Perkušiću fotografiju VW Golfa uz obavijest o počinjenom prekršaju 10. prosinca 2019. kod Ruskamena te se tražio identitet vozača. Perkušić je, navodi se u optužnici, uputio Lozića da mu dostavi podatke nekoga tko je u inozemstvu ili nekoga tko je u međuvremenu umro. Tako mu je Lozić dostavio podatke Mate Lozića koji je 2014. brisan iz registra prebivališta. Perkušić je naložio da se prekršaj prenese s Lozićeve supruge na Matu Lozića, a potom na Lozićevu tetu, koja je u međuvremenu preminula pa je zbog toga postupak obustavljen. Tako je na traženje Lozića, Perkušić njegovoj supruzi pribavio korist u vidu nesankcioniranja za počinjeni prometni prekršaj i za prekršaj dostave nevjerodostojnih podataka o vozaču, koji se kažnjava od pet do 15 tisuća kuna.

Aračić je Perkušiću na aplikaciju WhatsApp poslao fotografiju

Drugom kolegi, Anti Gudelju, također je izlazio u susret. Gudelj je, prema optužnici, tražio da se riješi prekršaj od tisuću kuna kojeg je počinio 1. veljače 2020. vozilom jednog trgovačkog društva. Poslao je Perkušiću obavijest o prekršaju i poruke 'tako ti je kada te tvoji kažnjavaju', 'to je kada smo išli k tebi, ja i dva profešura', 'nemoj zaboraviti u ponedjeljak da ne prođu rokovi'. Kako Gudelj ne bi bio evidentiran kao počinitelj prekršaja, Perkušić je istog dana u informacijskom sustavu MUP-a izvršio provjere osobnih podataka po pitanju prekršaja više osoba s istim imenom i prezimenom supruge i sina Ante Gudelja. Izabrana je supruga koja je ispunjavala uvjete za mjere upozorenja, čime je Perkušić pribavio Anti Gudelju korist u vidu nesankcioniranja za počinjeni prometni prekršaj.

Nije to sve u USKOK-ovoj optužnici. Perkušića terete i da je počinio zlouporabu na traženje direktora Galeba Josipa Aračića. Navodno je u četiri navrata kontaktirao Perkušića kako bi ga ovaj riješio neprilika s plaćanjem kazni za prometne prekršaje. Prvi slučaj datira s kraja 2019. U pitanju je bilo prekoračenje dopuštene brzine, ponovno u zloglasnoj Lokvi Rogoznici. Aračić je Perkušiću na aplikaciju WhatsApp poslao fotografiju obavijesti o počinjenom prekršaju te poruke 'ko će komu, ako neće svoj svomu' i 'ovo mi je Galebovo službeno moje, može li se poništiti ikako'.

Perkušić je naložio administrativnoj tajnici da ispuni obrazac za dostavu podataka kao da ga je ispunio Josip Aračić, i to podacima drugog vozača koji je tobož počinio prekršaj, iako se čovjek u to vrijeme nalazio na dočeku Nove godine u Fužinama. U travnju 2021. je preminuo pa je postupak obustavljen, a predmet arhiviran. Tako je, navodi USKOK, Perkušić pribavio korist Josipu Aračiću korist u vidu nesankcioniranja za prometni prekršaj i prekršaj dostave nevjerodostojnih podataka.

Isto su napravili i za prekršaj od 19. lipnja 2020. u Ulici Kralja Držislava u Splitu. Na aplikaciju je Aračić Perkušiću poslao obavijest o počinjenom prekršaju i poruke 'jesu me krenule ove kazne, to je čudo' i 'odnese me žar za poslom, prema Zagrebu sam žurio'. Perkušića terete da je Aračiću dostavio podatke na ime osobe koji je imao prijavljeno prebivalište na adresi njegovog oca u Podbablju i koji od 2014. nema prijavljeno prebivalište u RH. Aračiću je upisao te podatke u obrazac kao da se radi o vozaču koji je počinio prekršaj. Postaja prometne policije izdala je obavezni prekršajni nalog na ime tog čovjeka, no nalog je preuzeo Vlade Perkušić i napisao prigovor, a administrativnoj tajnici naložio je da ispiše omotnicu i uputi prigovor postaji prometne policije.

Aračić je tražio Perkušićevu pomoć i za prekršaj od 6. svibnja 2020. u Lokvi Rogoznici, ponovno zbog brzine. Poslao je Perkušiću poruku 'spašavaj'. Perkušić je u informatičkom sustavu MUP-a pronašao zaposlenika Galeba i naložio referentici da ispuni obrazac s njegovim podacima. Zaposlenik je ispunjavao uvjete za izricanje upozorenja pa je tako i prekršajni postupak okončan bez negativnog učinka po lisnicu direktora Galeba. Perkušića terete i da je Aračiću izašao u susret i za prekršaj u Omišu od 29. kolovoza 2020. koji bi ga koštao 500 kuna. Ovaj put Perkušić je u informatičkom sustavu pronašao zaposlenicu Galeba koja ispunjava uvjete za izdavanje mjere upozorenje. U međusobnim porukama Aračić je u šali predložio Perkušiću da bi bilo najbolje da ga pritvori koji dan, a on mu je odvratio da bi to bila šteta jer će firma patiti.

Optuženi policajci negirali su krivnju

Perkušića terete i da je posušio kaznu Đinu Careviću za prekršaj prekoračenja dopuštene brzine od 22. listopada 2020. u Ulici kralja Držislava u Splitu. U optužnici se navodi da mu je Carević na aplikaciju dostavio fotografiju obavijesti o počinjenom prekršaju i poruku 'izgleda da me slikalo na brzoj cesti na ulazu u Split'. Perkušić je u sustavu MUP-a pronašao muškarca koji je od 2019. na radu u Frankfurtu i ne stanuje na prijavljenom prebivalištu u RH. Znajući da mu se tako ne mogu uručiti pismena, te podatke je predao Careviću kako bi ih upisao u obrazac za dostavu podataka o vozaču koji je počinio prekršaj. Policijska postaja tom je nesretniku izdala prekršajni nalog kojim je proglašen krivim te mu je izrečena kazna od tri tisuće kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana. Kako mu se nije mogao uručiti prekršajni nalog, za njim je raspisana potraga, da bi se stvari toliko iskomplicirala da je u listopadu 2021. zadržan na graničnom prijelazu prilikom ulaska u RH. Na koncu je dobio prekršajni nalog zbog prekršaja kojeg nije počinio...

Župni vikar makarske Župe svetog Marka Jure Lovrinčević također je tražio od šefa omiške policije da ne bude sankcioniran za prekoračenje dopuštene brzine od 29. siječnja 2020. u Lokvi Rogoznici. Poslao mu je fotografiju obavijesti o prekršaju i poruku 'Dobra večer, don Jure je, kapelan iz Makarske. Evo reka mi je don Pave da Vam pošaljem rješenje pa se usput ispričavam zbog prekršaja i zahvaljujem na pomoći'. Perkušić je u informatičkom sustavu MUP-a izabrao fratra koji je preminuo u ožujku 2020. te naložio administrativnoj tajnici da ispuni obrazac s njegovim podacima kao da ga je ispunio Lovrinčević. Postupak je obustavljen, a spis arhiviran.

Perkušića terete i da je izašao u susret Juraju Čikešu koji je tražio da njegov sin ne bude sankcioniran za prekoračenje brzine od 29. kolovoza 20120. u Lokvi Rogoznici. Perkušić je ovog puta iz informatičkog sustava izabrao osobu za kojom je već raspisana potraga. Ispunjeni su njegovi podaci, a spis je na postupanje dostavljen Općinskom prekršajnom sudu.

Optuženi policajci negirali su krivnju i pred optužnim vijećem, a što se se utvrditi tijekom suđenja, ostaje vidjeti. Predmet je dobio u radu sudac Županijskog suda u Splitu Zoran Ivanišević.