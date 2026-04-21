Pao na granici: Turčin s lažnom dozvolom pokušao ući u Hrvatsku

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjim državljaninom Turske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Krivotvorenje isprave.

U nedjelju, 18. travnja na graničnom prijelazu Strmica granični policajci su na ulazu u Republiku Hrvatsku kontrolirali 31-godišnjeg državljanina Turske koji je upravljao osobnim vozilom nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine. Prilikom kontrole policijskom službeniku predočio je slovensku boravišnu dozvolu. Provjerom vjerodostojnosti dokumenta policija je utvrdila kako je riječ o krivotvorenoj ispravi.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.