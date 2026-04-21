Lokva kod Zlatnih vrata nakon kiše? Splićanin iz Geta: "On od gori pusti jako vodu... Sinoć su pale tri kapi"

Dalmaciji Danas javio se jedan Splićanin iz Geta koji nam je poslao fotografije snimljene kod Zlatnih vrata, u blizini spomenika Grguru Ninskom. Na fotografijama se vidi manja nakupina vode koja se zadržala na kamenim kockama nakon kiše, a naš čitatelj upozorava da problem, kako tvrdi, i dalje nije riješen.

"Nema pada pa se voda zadržava"

Uz fotografije, čitatelj nam je poslao i objavu koja kruži društvenim mrežama, u kojoj se navodi kako se voda na tom dijelu popločenja zadržava jer "nema pada". "Jutros sidimo u Kale, nas par mačani, i Župa vadi fotografiju kako nema pada di su kocke na Zlatna", stoji u objavi. Autor objave dalje tvrdi da je na problem već ranije upozoravao izvođače i nadležne, ali da promjene nema.

"On od gori pusti jako vodu... Sinoć su pale tri kapi", navodi se, uz poruku da će se pravi razmjeri problema tek vidjeti kada padne veća kiša. U objavi se problematizira i nadzor nad izvedenim radovima te se postavlja pitanje odgovornosti za izvedbu terena na kojem se, prema svemu sudeći, voda zadržava i nakon manje kiše.

"Bit će šta bude, valjda prima plaću da nadzori radove i da se popravi dok se popravit još da", stoji u komentaru koji nam je proslijedio čitatelj.

Fotografije kao upozorenje

Iako je na fotografijama riječ o manjoj količini vode, prizor je bio dovoljan da izazove negodovanje dijela građana koji smatraju da ovakvi detalji ne bi smjeli prolaziti nezapaženo, osobito na frekventnoj i reprezentativnoj lokaciji u povijesnoj jezgri Splita.