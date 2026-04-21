Na području Rudina nestao mačak Kiwi, vlasnica sumnja i na krađu

Redakciji Dalmacije Danas javila se zabrinuta čitateljica s molbom za pomoć u dijeljenju informacije o nestanku mačka na području Rudina, odnosno predjela Sadine, malo ispod pruge. Prema poruci koju nam je poslao čitatelj, mačak Kiwi nestao je u nedjelju, 19. travnja. Riječ je o dvogodišnjem mačku plahe naravi, koji je kastriran i čipiran, a posebno zabrinjava to što bi se što prije trebao vratiti kući jer prima terapiju za mačju astmu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vlasnica navodi kako je u dvorištu pronašla njegov GPS lokator, i to otkopčan, iako ga je, kako tvrdi, teško skinuti. Zbog toga sumnja da nije riječ samo o nestanku, nego i o mogućoj krađi.

Kiwi je, prema opisu, izrazito plah, pa mu je potreban oprezan pristup ako ga netko uoči. Vlasnica apelira na sve koji se kreću područjem Rudina i Sadina, kao i okolnim predjelima, da obrate pažnju te da jave svaku korisnu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovu pronalasku.

Ako ste vidjeli Kiwija ili imate bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju, javite se vlasnici.