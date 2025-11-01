ŽRNOVNICA Polaganje vijenaca u spomen na preminule mještane

Danas su vijećnici Vijeća mjesnog odbora Žrnovnica, zajedno s članovima DVD-a Žrnovnica, položili vijence i zapalili svijeće na centralnom križu mjesnog groblja u znak sjećanja na preminule mještane.
Komemoracija je protekla u dostojanstvenom ozračju, uz blagoslov župnika i glazbenu pratnju Limene glazbe Žrnovnica – HGD-a Stjepan Radić.
"Počivali u miru", poručio je predsjednik mjesnog odbora Mario Lolić, koji je objavio fotografije i poruku povodom ove prigode.
