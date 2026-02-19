Zrinjski je junački odigrao protiv engleske momčadi! S optimizmom idu na gostovanje…

Nogometaši Zrinjskog ostvarili su sjajan rezultat u prvoj utakmici play-offa za plasman u osminu finala Konferencijske lige – u Mostaru su odigrali 1:1 protiv londonskog Crystal Palacea. Iako je engleski sastav, procijenjen na oko pola milijarde eura, na papiru bio izraziti favorit, Zrinjski je odigrao hrabro i ravnopravno te je u nekoliko navrata bio vrlo blizu potpunog preokreta.

Usporedbe radi, vrijednost momčadi Zrinjskog na Transfermarktu procjenjuje se na oko osam milijuna eura.

Palace bolje krenuo, Zrinjski brzo preuzeo inicijativu

Gosti su otvorili utakmicu energičnije i dominirali prvih desetak minuta, a u 12. minuti im je poništen pogodak zbog zaleđa. Prije toga je Karačić dobro reagirao na udarac Sarra iskosa s desne strane, piše Klix.

Nakon početnog pritiska Palacea, Zrinjski se stabilizirao i sve češće prijetio. U 23. minuti domaćini su kreirali prvu ozbiljniju situaciju, no Lacroix je otklonio opasnost nakon ubačaja Abramovića s desne strane. Ključan trenutak prvog dijela dogodio se pred sam odlazak na odmor. Pet minuta prije pauze Ivančić je s pet metara, potpuno neometan, prebacio vrata Palacea – a kazna je stigla ekspresno. U 44. minuti Sarr je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio donji lijevi kut za 0:1 i utišao stadion u Mostaru.

Brz odgovor Zrinjskog i propuštene prilike za preokret

U nastavku je Palace ponovno bolje otvorio, ali Zrinjski je iz prvog konkretnog napada došao do izjednačenja. U 55. minuti, nakon lijepog kontranapada, Mikić je sjajno proigrao Abramovića, a ovaj preciznim udarcem pogodio donji desni kut za 1:1. Vratar Henderson bio je nemoćan.

Domaćini su nakon toga imali i prilike potpuno preokrenuti utakmicu. U 63. minuti Abramović nije uspio kvalitetno šutirati nakon novog dodavanja Mikića, a još veću šansu propustio je Ćuže u 66. minuti kada je u kontri izašao sam pred Hendersona, ali je pucao daleko pored gola, piše Klix.

Palace zaprijetio, VAR "ugasio" penal

U završnici se Palace probudio. U 70. minuti Wharton je silovitim udarcem s 20 metara pogodio prečku, a potom je Pino testirao Karačića, koji je obranio. Zrinjski je u 78. minuti ponovno bio vrlo opasan: rezervist Šakota je "promiješao" obranu gostiju i šutirao, no Henderson je sjajno intervenirao. Nakon toga provjeravao se i mogući jedanaesterac za domaćine zbog igranja rukom Munoza, ali kazneni udarac ipak nije dosuđen – sudac je nakon pregleda snimke dosudio prekršaj u napadu, piše Klix.

Odluka pada na Selhurst Parku

Utakmica je završila 1:1, a putnik u osminu finala Konferencijske lige bit će odlučen u uzvratu na Selhurst Parku u Londonu, koji se igra za sedam dana.

