Zovko zaključila posjet Švicarskoj: Paket sporazuma ključan za jačanje strateškog partnerstva EU-a i Švicarske

Zastupnica u Europskom parlamentu i stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose sa Švicarskom, Željana Zovko, zaključila je trodnevni posjet Švicarskoj u sklopu izaslanstva Odbora za vanjske poslove, sa ciljem jačanja odnosa između Europske unije i Švicarske, uključujući razgovore o sveobuhvatnom paketu sporazuma koji predstavlja ključan iskorak u modernizaciji i produbljivanju bilateralne suradnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom posjeta, Zovko se s izaslanstvom sastala s federalnim vijećnikom Ignaziom Cassisom, predsjednikom Odbora za vanjske poslove Nacionalnog vijeća Laurentom Wehrlijem, predsjednikom Odbora za vanjske poslove Vijeća kantona Marcom Chiesom, članovima odbora za vanjske poslove, državnim tajnikom za vanjske poslove Alexandreom Faselom, državnom tajnicom Helene Budliger Artiedom, predstavnicima Konferencije kantona, kao i drugim relevantnim dionicima.

Zovko je sa švicarskim partnerima naglasila važnost daljnjeg jačanja dugogodišnjeg partnerstva i političke suradnje između EU-a i Švicarske u uvjetima globalne nepredvidivosti. Sveobuhvatan paket sporazuma zaključen u prosincu 2024., za čije je odobrenje potreban pristanak Europskog parlamenta, ključan je za osiguravanje da partnerstvo ostane predvidljivo i donosi konkretne koristi građanima i poduzećima s obje strane.

„U vremenu rastućih sigurnosnih izazova i gospodarske nestabilnosti, naše je strateško partnerstvo važnije nego ikad. Ovaj paket sporazuma stvara jednake uvjete za poslovanje te omogućuje građanima i tvrtkama s obje strane da u potpunosti koriste prava koja ti sporazumi pružaju. Njegova pravovremena ratifikacija donijet će dodatnu predvidljivost i sigurnost našim odnosima“, istaknula je Zovko.

Dodala je kako je posebno važno očuvati zajedničke vrijednosti i osigurati da suradnja ostane čvrsta i konstruktivna u kontekstu globalne neizvjesnosti, te pozdravila predanost švicarskih partnera daljnjem jačanju odnosa s Europskom unijom.

U sklopu posjeta, Zovko se sastala i s generalnim konzulom Republike Hrvatske u Zürichu Slobodanom Mikcem te predstavnicima hrvatske zajednice. Tijekom susreta razgovarala je o položaju hrvatske zajednice u Švicarskoj, izazovima s kojima se Hrvati ondje suočavaju te o kontinuiranim naporima u promicanju i očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture. Posebno je istaknula važnost odluke švicarskih vlasti kojom su od 2025. godine ukinute kvote za zapošljavanje hrvatskih državljana, čime je osigurana puna sloboda pristupa švicarskom tržištu rada za više od 33 tisuće Hrvata koji ondje žive i rade, a za što se Zovko dugo zalagala i u prethodnom mandatu. „Posebno cijenim doprinos hrvatske zajednice, njezinih brojnih udruga i pojedinaca, kao i diplomatske aktivnosti našeg veleposlanstva, koje predano radi na jačanju kulturne i društvene prisutnosti Hrvata u Švicarskoj“, zaključila je Zovko.