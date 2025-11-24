Zovko u Istanbulu: "Naglasak na dijalogu, zaštiti kršćana i obljetnici Nicejskog sabora"

Zastupnica u Europskom parlamentu i supredsjedateljica Radne skupine Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) za međukulturni i međureligijski dijalog, Željana Zovko, predvodila je izaslanstvo zastupnika u dvodnevnom posjetu Istanbulu.

Svrha posjeta bila je ojačati dijalog s Ekumenskom patrijaršijom, produbiti ekumensko i međureligijsko razumijevanje te adresirati ključne izazove s kojima se suočavaju kršćanske zajednice u regiji. Posjet je ujedno doprinio pripremama za 1700. obljetnicu Nicejskog sabora, povodom koje će Sveti Otac papa Lav XIV. sljedeći tjedan posjetiti Tursku, te je dodatno osnažio suradnju s mjesnim crkvenim partnerima.

Delegaciju je u privatnoj audijenciji primio Njegova Svetost Ekumenski patrijarh Bartolomej I., s kojim su zastupnici razgovarali o temama od središnjeg značaja za misiju Patrijaršije i europske prioritete: miru i pravednosti, međureligijskom suživotu, zaštiti kršćanskog i općeg kulturnog nasljeđa, ekološkoj odgovornosti te izazovima s kojima se suočavaju manjinske kršćanske zajednice u regiji. Susret je predstavljao nastavak gotovo tridesetogodišnje tradicije redovitih kontakata između Ekumenske patrijaršije i Kluba zastupnika EPP-a.

"Posjet Njegovoj Svetosti Ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I. potvrđuje trajnu predanost Kluba zastupnika EPP-a dijalogu, miru i zaštiti vjerskih sloboda. U vremenu rastućih globalnih napetosti, razgovori koje smo vodili u Istanbulu ponovno su naglasili važnost pružanja potpore zajednicama koje čuvaju duhovnu i kulturnu baštinu Europe", istaknula je Zovko.

Osim audijencije, Zovko je održala i sastanak s apostolskim vikarom te ključnim sugovornicima aktivnima na području međureligijskih odnosa, obrazovanja i očuvanja kulturne baštine. Razmjene su pružile dragocjen uvid u svakodnevni život, prilike i izazove kršćanskih zajednica u Istanbulu, osobito u kontekstu njihovog pravno nesigurnog statusa.

Zovko je naglasila da u Turskoj još ne postoji opsežan konkordat sa Svetom Stolicom kojim bi se uredili ključni pravni i institucionalni aspekti djelovanja Katoličke crkve. "Odsutnost takvog sustavnog okvira stvara niz pravnih praznina i svakodnevnih izazova za katoličku zajednicu. Unatoč tomu, kršćanske zajednice pokazuju iznimnu otpornost, pastoralnu predanost i doprinos društvenoj koheziji, zbog čega zavrjeđuju punu potporu europskih institucija".

Članovi delegacije posjetili su i crkvu sv. Ante Padovanskog te katedralu Svetoga Duha – dva središnja mjesta katoličkog života u Istanbulu – gdje su nazočili svetoj misi.

Ovim susretima i posjetima ponovno je potvrđena predanost Kluba zastupnika EPP-a obrani vjerskih sloboda, potpori ranjivim i manjinskim kršćanskim zajednicama te promicanju konstruktivnog dijaloga u razdoblju značajnih globalnih izazova za mir i stabilnost. Sastanci su ujedno potvrdili da Radna skupina EPP-a ostaje jedinstven i cijenjen sugovornik crkava te ključno sredstvo parlamentarne diplomacije u obrani temeljnih prava i vjerskih sloboda.