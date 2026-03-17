Zorica Kondža podijelila rijetku obiteljsku fotografiju i iskreno priznala: "Ne mogu ih se nikako riješiti"

Jedna od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenih diva, Zorica Kondža, ovih je dana na društvenim mrežama podijelila rijetku obiteljsku fotografiju i izazvala lavinu reakcija.

Poznata po snažnom glasu i dugogodišnjoj karijeri, Kondža inače rijetko otkriva detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravila iznimku i otvoreno progovorila o majčinstvu, odrastanju djece i svakodnevici koja joj danas, kako kaže, donosi najveću radost.

U emotivnoj objavi prisjetila se i zahtjevnih dana dok su djeca bila mala:

– Kad su bili mali, često mi je bilo dosta svega, sva ta nespavanja, umor... ali brzo se to zaboravi. Oni su sada odrasli ljudi i uvijek dijelimo s njima i dobro i zlo, kao i oni s nama.

Obitelj na okupu, doslovno

Danas, kaže, uživa u plodovima tog razdoblja – bliskosti koju su izgradili tijekom godina. Njihova obiteljska priča posebno je zanimljiva jer gotovo svi žive jedni uz druge.

– Još je samo Luka ostao živjeti s nama, Toni sa suprugom Anari i kćerkicom Natali živi oko 500 metara od nas, a Ivan dvadesetak metara od nas. Što da vam kažem, ne mogu ih se nikako riješiti. Gotovo svaki dan su kod mame na ručku.

Ova iskrena i duhovita izjava posebno je odjeknula među pratiteljima, koji su u komentarima istaknuli kako upravo takva obiteljska povezanost predstavlja pravu vrijednost, osobito u današnjem ubrzanom načinu života.

“Majčin ručak” kao simbol doma

Kondžina objava podsjetila je mnoge na važnost obitelji i zajedništva, ali i na onu jednostavnu, gotovo zaboravljenu svakodnevicu – okupljanje za stolom.

U vremenu kada se obitelji sve češće razdvajaju, njezina priča donosi toplu, dalmatinsku sliku života u kojoj su djeca uvijek blizu, a majčin ručak i dalje središte okupljanja.

I dok publika Zoricu Kondžu godinama pamti po hitovima i nastupima, ova objava pokazala je i njezinu drugu, možda i najvažniju životnu ulogu – onu majke koja je, unatoč svim izazovima, uspjela stvoriti snažnu i povezanu obitelj.