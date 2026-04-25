Zoran Milanović: "Rješenje je ulazak u rat s Rusijom? Hrvati to jedva čekaju. Ili Nijemci"

Predsjednik Zoran Milanović boravio je u Starim i Novim Mikanovcima povodom Dana općine, gdje je uputio čestitke mještanima te se osvrnuo na aktualne političke i gospodarske teme.

Tom prilikom pozvao je lokalne vlasti da maksimalno iskoriste sredstva iz Europske unije, istaknuvši kako takva prilika neće trajati unedogled. Naglasio je da je upravo povlačenje europskih sredstava jedan od ključnih razloga članstva u Uniji te dodao kako su pojedine sredine zahvaljujući tim fondovima ostvarile značajan razvoj.

Govoreći o gospodarstvu, Milanović je upozorio da Hrvatska još uvijek nije postigla dovoljnu razinu samodostatnosti, osobito u proizvodnji hrane. Prema njegovim riječima, nedovoljna proizvodnja vlastitih resursa mogla bi dugoročno predstavljati ozbiljan problem.

Predsjednik se osvrnuo i na širi europski kontekst, posebice na financijske i političke posljedice rata u Ukrajini, istaknuvši kako Europska unija preuzima sve veće financijsko opterećenje. U tom je kontekstu kritizirao dio političkih odluka, upozorivši na moguće dugoročne posljedice za države članice.

Govoreći o sigurnosnoj politici, poručio je kako se ne slaže s pristupima koji vode prema dodatnoj eskalaciji sukoba, naglašavajući da Hrvatska treba voditi razboritu i opreznu vanjsku politiku.

Zaključno je istaknuo kako će u svom djelovanju nastaviti zagovarati odgovoran pristup i odluke koje su u interesu države i njezinih građana.