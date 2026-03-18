Zona je postala dio mreže KineDok: U petak projekcija filma "U potrazi za srećom"

Zona je postala dio međunarodne mreže KineDok za alternativnu distribuciju europskih dokumentarnih filmova. Tako će se u petak, 20. ožujka, u 19 sati prikazati "U potrazi za srećom", prvi u nizu dokumentarnih filmova.

- Amber je jedan od agenata koji putuju od vrata do vrata kako bi razgovarali s ljudima i doznali koliko su doista sretni. Tijekom 90 minuta filmskog putovanja kroz udaljene himalajske regije, redatelji nas vode dalje od brojki i statistika te nam kroz osobne priče otkrivaju što sreća znači ljudima iz različitih društvenih slojeva. Pridružite nam se, ulaz je besplatan - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Program Zone u ožujku svakodnevno donosi nova događanja - u narednim danima očekuju vas sajam rukotvorina, Speed friending i druženje filmskog kluba. Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.