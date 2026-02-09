ŽOK Ribola Kaštela nastavila pobjednički niz

U 12. kolu SuperSport Superlige za žene, odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela upisale su vrijednu pobjedu protiv OK Kelteksa iz Karlovca. Pred domaćom publikom u gradskoj dvorani slavile su rezultatom 3:1 (25:17, 29:27, 19:25 i 25:19), potvrdivši nastavak odlične forme u drugom dijelu prvenstva.

Kaštelanke su od samog početka pokazale odlučnost i sigurnost u igri. Prvi set riješile su uvjerljivo, dok je drugi donio veliku borbu i neizvjesnost do samog kraja, ali domaća ekipa u ključnim trenucima ostaje smirena i osvaja set s tijesnih 29:27. Iako su gošće iz Karlovca u trećem setu uspjele smanjiti rezultat, Ribola Kaštela u četvrtom setu ponovno preuzima kontrolu i zasluženo dolazi do nove pobjede.

Ovaj trijumf dodatno dobiva na težini ako se uzme u obzir tijek sezone. Na početku prvog dijela prvenstva Kaštelanke su imale izuzetno zahtjevan raspored, u kojem su upisale tek jednu pobjedu uz četiri poraza. No nakon toga uslijedio je snažan uzlet forme, a aktualna pobjeda potvrđuje niz u kojem Ribola Kaštela sada ima ukupno osam prvenstvenih pobjeda i drži treće mjesto na ljestvici.

Zadovoljstvo nakon susreta nije krio ni trener Ribole Kaštela Igor Arbutina:

„Još jedna teška utakmica je iza nas i na veliko zadovoljstvo ostvarili smo novu pobjedu. Za nas nema lakih utakmica i sve moramo maksimalno odraditi. Ekipa Karlovca bila je vrlo borbena i vršila pritisak tijekom cijelog susreta, no naše djevojke su izdržale, pokazale veliku borbenost i koncentraciju te uspjele nametnuti svoj ritam. Čestitam svojim igračicama na još jednoj borbenoj izvedbi i pobjedi, ali i ekipi Karlovca koja je pokazala kvalitetu. Ova sezona Super lige potvrđuje da svatko može pobijediti svakoga. Sada se okrećemo sljedećoj utakmici i nastavljamo raditi na poboljšanjima.“

Sličnog je mišljenja i igračica Ribole Kaštela Dijana Karatović:

„Prije svega čestitam svojim suigračicama na prikazanoj igri i borbenosti, ali i igračicama Kelteksa koje su pokazale veliku požrtvovnost. Utakmica je bila zahtjevna, no sretna sam što smo je završile pobjedom 3:1. Sada se okrećemo sljedećem susretu protiv zagrebačkog Neba, našeg direktnog rivala. One su trenutno druge na tablici, mi treće, imaju jednu pobjedu više i dva boda prednosti, tako da nas čeka izuzetno važna utakmica.“

Upravo taj dvoboj protiv OK Nebo donosi pravi prvenstveni derbi. Susret drugoplasirane i trećeplasirane ekipe na ljestvici na rasporedu je sljedeće subote u 20 sati, a bit će izravno prenošen na MAX Sport 1 programu. Ljubitelji ženske odbojke imat će priliku uživo pratiti izuzetno važan dvoboj koji može značajno utjecati na rasplet borbe za sam vrh prvenstvene ljestvice.