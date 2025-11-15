Close Menu

ŽOK RIBOLA KAŠTELA na gostovanju u Rijeci izborila 1/4 finale SuperSport Kupa RH – Snježana Ušić

Uvjerljivom pobjedom 3:0 nad HAOK Rijeka Kaštelanke su izborile četvrtfinale Kupa, a uspješan prošli vikend nakon domaće pobjede seniorki, upotpunile su i 1.B ligašice te mlađe kadetkinje ŽOK Ribola Kaštela

Nastavak pobjedničkog ritma za kaštelanske odbojkašice. Nakon uspješnog prošlog vikenda, igračice ŽOK Ribola Kaštela i ovoga su puta dominantno odradile svoj posao. U osmini finala SuperSport Kupa RH – Snježana Ušić, "malene" su gostovale kod HAOK Rijeka i uvjerljivo slavile 3:0 (25:9, 25:17, 25:13), osiguravši plasman među osam najboljih u zemlji.

Brz i efikasan posao u Rijeci

Za potvrdu prolaza trebalo im je tek 70 minuta. Od samog početka nametnule su agresivan servis, čvrstu obranu te stabilan i raznovrstan napad, čime su domaćina ostavile bez prilike za ozbiljniji rezultatski otpor.

Sportski direktor Aleksandar Milkov istaknuo je kako je upravo takav pristup bio i glavni cilj. "Prvi set smo dobili vrlo lako i to nam je bio cilj – da od prvog poena uđemo maksimalno agresivno i ozbiljno, ne gledajući tko je s druge strane mreže. Fokus je bio na obrani, zaštiti te jako agresivnom servisu i napadu, što nas je držalo na visokoj razini", rekao je Milkov.

Drugi set donio je znatno više borbe. Riječanke su zaigrale bolje, a Kaštelanke su uvele i dvije izmjene – libero Renea Zubanović odigrala je cijeli set, dok je Klara Kruhonja zamijenila Emu u prvom dijelu. Ipak, nakon izjednačenja 5:5, "malene" su ponovno pojačale ritam i osigurale vodstvo 2:0.

U trećem setu kaštelanski je sastav ponovno zaigrao u kombinaciji početne postave uz mladu Reneo, koja je ostala u igri zbog odlične forme, te uz Anju Grbešu, koja je odlično iskoristila svoju minutažu. Rezultat – uvjerljivih 25:13 za konačnih 3:0.

"Zadovoljan sam jer su mnoge igračice dobile priliku i pokazale kvalitetu. Potvrdili smo da funkcioniramo kao pravi tim", zaključio je Milkov.

Kapetanica Matas: "Odigrale smo kako smo se dogovorile"

Kapetanica Dora Matas bila je izrazito zadovoljna igrom i pristupom cijele ekipe, ali posebno mlađih igračica koje su dobile priliku pokazati se.

"Čestitam suigračicama na plasmanu u četvrtfinale. Drago mi je što su mlađe cure dobile priliku i iskoristile je. Odigrale smo kako smo se dogovorile. Sada se okrećemo novim izazovima", poručila je Matas.

Uspješan vikend i za mlađe selekcije

Uspjesi seniorki zrcale se i na ostatku kluba. Druga ekipa ŽOK Ribola Kaštela, koja nastupa u 1.B HOL ligi, upisala je vrijednu pobjedu protiv OK Brda II rezultatom 3:1 (25:19, 21:25, 27:25, 25:22).

Za ŽOK Ribola Kaštela II nastupile su: Baković, Rančić, Pejić, Sabljić, Mišić (Lorena), Mihaljević, libero: Grgantov, Mišić (Laura), Ercegović, Maras, Žitko, Prkut, Mišković, Jurić.

Uspješne su bile i mlađe kadetkinje, koje su u gradskom derbiju svladale vršnjakinje OK Kaštel Lukšić 0:2 (14:25, 23:25).

Za mlađe kadetkinje nastupile su: Ćudina, Perić, Grgurević, Vujević, Rogulj (Gita), Rogulj (Sofija), Balov, Mihaljević (Nika), Mihaljević (Marija), Mišić, Pivić, Vrdoljak, Orman, Salapić, Brnić.

Novi izazovi već sutra

Ritam utakmica se nastavlja – ŽOK Ribola Kaštela II već sutra gostuje u Šibeniku, dok mlađe kadetkinje na domaćem parketu dočekuju OK Split.

U klubu se nadaju da će pozitivna serija biti nastavljena, po uzoru na seniorke koje su još jednom pokazale da su pravi primjer predvodnica kaštelanske odbojke.

