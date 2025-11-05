Zohran Mamdani prvi musliman koji vodi New York: Povijesna prekretnica u američkoj politici

U noći 4. studenoga New York je svjedočio povijesnom trenutku. Grad s više od osam milijuna stanovnika izabrao je novog gradonačelnika – 34-godišnjeg Zohrana Mamdanija, političara porijeklom iz Ugande i Indije, koji je postao prvi musliman i prvi Južnoazijac na čelu najvećeg američkog grada. Njegova pobjeda ne označava samo promjenu imena u Gradskoj vijećnici, već i mogući početak nove ere u politici Sjedinjenih Država.

Mamdani je u uzbudljivoj završnici pobijedio bivšeg guvernera Andrewa Cuoma i republikanca Curtisa Sliwu, osvojivši više od polovice glasova. Njegova kampanja bila je drukčija od uobičajenih – umjesto skupih televizijskih oglasa i podrške velikih donatora, oslanjala se na volontere, susrete s građanima i jasnu poruku: New York mora postati grad u kojem si ljudi mogu priuštiti život.

Evo o čemu je govorio tijekom kampanje

Tijekom kampanje Mamdani je govorio o svakodnevnim problemima stanovnika od vrtoglavo visokih najamnina do neodrživih troškova prijevoza i brige za djecu. Najavio je smrzavanje najamnina, besplatan javni prijevoz, univerzalni pristup dječjim vrtićima i uvođenje gradskih trgovina koje bi prodavale osnovne namirnice po nižim cijenama. Financiranje tih programa planira osigurati većim porezima za najbogatije i korporacije. Takav pristup, iako izazovan, odjeknuo je među mladima, radnicima i imigrantima – onima koji su se osjećali zaboravljenima u gradu ekstremnih bogatstava i sve dubljih socijalnih razlika.

Njegova pobjeda odražava promjenu političkog raspoloženja u New Yorku, ali i šire. Nakon godina dominacije centrističkih i establishment-demokrata, Mamdani je uspio okupiti široku progresivnu koaliciju koja vjeruje u jaču socijalnu državu i pravedniju raspodjelu resursa. Time je, simbolično i stvarno, otvorio novo poglavlje u američkoj ljevici – poglavlje u kojem se glas malog čovjeka ponovno čuje.

Ipak, pred novim gradonačelnikom stoje ogromni izazovi. Grad New York suočava se s rastućim troškovima života, infrastrukturnim zastojima i sve većim jazom između bogatih i siromašnih. Mamdani će morati pronaći način da svoje ambiciozne planove pretoči u konkretne rezultate, a da pritom ne izgubi potporu onih koji su ga doveli na vlast. Poslovni krugovi već su izrazili zabrinutost njegovim planovima povećanja poreza, dok će mu birokracija i politički otpori testirati strpljenje i odlučnost.

Unatoč svemu, atmosfera u gradu nakon izbora bila je ispunjena nadom i optimizmom. Na ulicama Queensa i Bronxa, gdje je Mamdani izgradio svoju političku karijeru, slavilo se do kasno u noć. Mnogi su govorili da napokon imaju gradonačelnika koji razumije njihove probleme i koji je spreman promijeniti sustav iznutra.

Pobjeda Zohrana Mamdanija nije samo priča o uspjehu mladog političara imigrantskog porijekla. To je priča o preobrazbi jednog grada – i možda o početku dublje promjene u Americi.

Ako uspije ostvariti barem dio svojih obećanja, New York bi mogao postati primjer da progresivne ideje mogu funkcionirati u praksi. A ako ne uspije, njegova će pobjeda svejedno ostati zapisana kao trenutak kada je američka politika progovorila novim, svježim i odvažnim glasom