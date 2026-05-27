Žnjanski plato slavi prvi rođendan: Tri dana sporta, zabave i koncert Adija Šoše

Od službenog otvorenja 21. lipnja prošle godine Žnjan se, kako navode organizatori, prometnuo u jedno od glavnih mjesta okupljanja Splićana i gostiju grada.

– Uskoro se navršava prva obljetnica od otvorenja Žnjanskog platoa, projekta koji je u proteklih godinu dana u potpunosti transformirao lice grada Splita. Sa svojim modernim sportskim terenima, prostranom šetnicom i raznovrsnim ugostiteljskim objektima, plato je postao novo središte života Splita – navodi se u priopćenju.

Direktor tvrtke Žnjan Toni Jurišić Sokić poručio je kako je plato tijekom prve godine postao puno više od infrastrukturnog projekta.

– Iza nas je prva godina u kojoj je Žnjan dokazao kako nije samo infrastrukturni projekt, već živi prostor koji su Splićanke i Splićani odmah prihvatili kao svoj novi dnevni boravak tijekom cijele godine – rekao je Jurišić Sokić.

Dodao je kako će se kroz trodnevni program građanima zahvaliti na energiji koju svakodnevno donose na plato.

– Žnjan nije samo plaža, nego mjesto susreta, rekreacije, kulture i zajedništva svih generacija – istaknuo je.

Program će uključivati sportske aktivnosti, rekreaciju, dječje sadržaje, plesne nastupe i DJ programe uz plažu, dok su večernji termini rezervirani za koncerte i glazbeni program.

Posebno se ističe veliki koncert Adija Šoše koji će se održati u nedjelju navečer i simbolično označiti početak ljeta u gradu pod Marjanom.

Detaljan raspored aktivnosti organizatori će objaviti uskoro.