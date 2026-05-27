Sin ubijenog hrvatskog olimpijca: "Ubojica izlazi za vikende, dobio je čak i godišnji. Jasno nam je poručio..."

Sin najtrofejnijeg hrvatskog olimpijca Matije Ljubeka, Nikica Ljubek, gostujući na N1 televiziji, progovorio je o strahotama i neizvjesnosti s kojima se obitelj suočava nakon saznanja da sustav ubojici omogućuje izlaske na slobodu bez ikakvog nadzora.

"Svaki put kad izađe, pitamo se što se može dogoditi. Pisali smo ministarstvu, pričali smo i sa svim ljudima zaduženima za pitanja pravnog sustava, ali svi nam govore da je pravo takvo i da ubojice imaju svoje pravo izlaziti za vikend. A što je sa zaštitom prava žrtve?", zapitao se Nikica Ljubek.

Višestruki ubojica koji mu je likvidirao oca i tetka te teško ranio tetu, osuđen je na 35 godina zatvora, ali su ga, nakon 25 godina odslužene kazne, počeli puštati na slobodne vikende, iako je obitelji poručio da njegov "Posao još nije završen" i premda je policija izričito protiv takvih puštanja na slobodu. K tomu, višestruki ubojica, svjedoči Ljubek, čak je dobio pravo na godišnji odmor od tri tjedna.

Kretanje višestrukog ubojice bez ikakvog nadzora

"Ove godine je pušten već šest-sedam puta na slobodni vikend, dobio je i trotjedni godišnji odmor. Izlazi bez pratnje i bilo kakvog nadzora. Ima samo ograničenje kretanja na području općine Lepoglava, ali to je sat vremena od Zagreba i on lako može doći do nas. Jasno je dao do znanja da svoj posao nije završio i da će taj posao završiti kad izađe. To je nama dovoljan znak da moramo biti na velikom oprezu. Kad god ga puste mi ne znamo što trebamo raditi", ističe Ljubek.

Osim njegova oca i tetka, ubojica je pokušao još nekoliko ubojstava tijekom tog krvavog pohoda. Ljubek se pita kakvi su to ljudi i kakav odbor donosi odluku da se takav ubojica može slobodno kretati, a policija kaže da se to ne smije događati.

"Uopće se ne osjećamo sigurnima"

"Ubio mi je oca iz zasjede, brata mi je promašio, otišao je kod mog tetka, ubio ga na mjestu i prostrijelio tetu koja je tada uspjela preživjeti, ali od trauma je prerano preminula – to je utjecalo na njezin životni vijek. Uopće se ne osjećamo sigurnima, stalno čitamo o tome kako država priča o pravimam ubojica, a što je s pravima žrtve? Kome da se mi obratimo?", pita Nikica Ljubek, sin ubijenog Matije Ljubeka.

U potresnom svjedočanstvu Ljubek kaže kako su nekako uspjeli preživjeti tu obiteljsku tragediju, ali da se sad nalaze u novoj zbog puštanja višestrukog ubojice na slobodu.

"Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje?"

"Oni nas obavijeste kad on izlazi van. Zašto? Zato da se iselimo iz Hrvatske tada? Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje? On ne smije izaći iz općine Lepoglava, ali nema nikakvu pratnju ni nadzor, može sjesti u auto, u autobus, doći u Zagreb, nije problem nikog danas pronaći, može napraviti što želi, nadutiti nekome od nas. I što onda? Njemu će produžiti zatvor, a mi ćemo opet imati tragediju i žalopojke tko je kriv za to, pa ćemo kazniti neku nižu službenicu ili suca koji nema veze s tim", upozorava Ljubek.

Dodao je i kako se zakon mora hitno mijenjati, što je pokazala i posljednja tragedija u Drnišu.

"Policija je bila izričito protiv, tko su ti ljudi koji su za?"

Na Ladišićevo pitanje je li obitelj Ljubek upozorila nadležne na prijetnju da "posao nije završen", odgovorio je da "naravno da jesu", ali na to su se oglušili svi osim policije.

"Naravno da jesmo. Bili smo obaviješteni dva mjeseca prije nego su ga razmišljali pustiti, očitovali smo se kao obitelj, sve smo to napisali, tražili da se naše mišljenje uvaži, policija je bila skroz protiv puštanja, ali netko tko odlučuje bio je za. No, ne daju nam podatke koji ljudi donose odluku o puštanju, kakav je to odbor. Nama bi trebala biti zajamčena sigurnost u ovoj državi, ali ja i mi se uopće ne osjećamo sigurni u ovoj državi!", zaključio je svoje potresno svjedočanstvo sin žrtve višestrukog ubojice.