Predsjednik Milanović primio osvajačicu medalje u ljetnom sanjkanju 

Brončana medalja sa Svjetskog prvenstva u ljetnom sanjkanju prva je medalja općenito, odnosno prvi pojedinačni uspjeh takve razine koji je Patricija Urbanc ostvarila za svoj klub, Hrvatski sanjkaški savez i Republiku Hrvatsku

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas osvajačicu brončane medalje na 6. Svjetskom prvenstvu u ljetnom sanjkanju Patriciju Urbanc, njezinog oca i trenera Ivicu Urbanca i gradonačelnika Grada Delnica Igora Plešea. Brončana medalja sa Svjetskog prvenstva u ljetnom sanjkanju prva je medalja općenito, odnosno prvi pojedinačni uspjeh takve razine koji je Patricija Urbanc ostvarila za svoj klub, Hrvatski sanjkaški savez i Republiku Hrvatsku.

Patricija Urbanc je članica Sanjkaškog kluba Prepnek iz Delnica. Iako je medalja osvojena u neolimpijskoj disciplini olimpijskog sporta, njezina vrijednost za hrvatski sport i državu je značajna, osobito uzimajući u obzir činjenicu da Republika Hrvatska nema uređeni sanjkaški poligon za treninge i natjecanja, rečeno je tijekom sastanka.

Usprkos tome što je sanjkanje tradicionalni goranski sport, Patricija Urbanc je izrazila žaljenje što u Hrvatskoj nema infrastrukture za trening na zimskim stazama. Zbog toga na treninge mora ići van Hrvatske, a prva staza koja joj je najbliža nalazi se četiri sata vožnje od Delnica, u austrijskom Winterleitenu. Patricijin otac i trener naglasio je kako sve troškove, od opreme do putovanja, podmiruju vlastitim sredstvima.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin.

