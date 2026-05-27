Meteorolozi izdali upozorenje za velik dio zemlje: Navečer stiže bura, moguća nevremena

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio Hrvatske zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra tijekom dana.

Na snazi je žuto upozorenje za veći dio unutrašnjosti zemlje, uključujući zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju, gdje meteorolozi upozoravaju na moguće izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će prevladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, ali uz nestabilnosti u unutrašnjosti.

– Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji. Uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni vjetar, na udare ponegdje i olujan – objavio je DHMZ.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 29 i 33 stupnja Celzija.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok se navečer očekuje jačanje bure.

Za sutra su upozorenja uglavnom izdana za obalni dio Hrvatske. Žuto upozorenje na snazi je za veći dio Jadrana zbog bure koja bi mjestimice mogla biti jaka, osobito tijekom noći, ujutro i ponovno navečer.

Sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, no pljuskovi su mogući ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Temperature će u unutrašnjosti biti nešto niže nego danas te će se uglavnom kretati između 25 i 28 stupnjeva, dok će na Jadranu i dalje biti vrlo vruće, između 30 i 33 stupnja.