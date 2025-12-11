Žnjan večeras u znaku Božića: Klaun Šarenko, vilenjaci i Djed Mraz čekaju najmlađe

Božićni duh večeras stiže na Žnjan!

Gradski kotar Žnjan organizira božićnu priredbu koja će se održati u 18:00 sati u atriju OŠ Žnjan–Pazdigrad. Pripremljen je zabavan program za najmlađe, a očekuje se velik odaziv obitelji i djece.

Glavni dio programa je predstava klauna Šarenka “Božićna pustolovina luckastih vilenjaka”. Riječ je o interaktivnom showu s dva kostimirana vilenjaka, uz umjetni snijeg i atraktivni vatromet bijelih konfeta, koji će stvoriti pravu blagdansku atmosferu.

Poseban trenutak večeri bit će dolazak Djeda Mraza, koji će se družiti s najmlađima te im podijeliti poklone. Nakon predstave predviđeno je i fotografiranje s njim.

Organizatori pozivaju sve stanovnike Žnjana i okolnih kvartova da se pridruže događanju. Ulaz je slobodan.