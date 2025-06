Žnjan je otvoren – i što sada dobivaju građani? Gradonačelnik Šuta donio je odluku, evo koju...

Grad Split službeno je najavio početak velike ljetne manifestacije pod nazivom "Ljeto na Žnjanu – za sve gušte i generacije", koja će se održavati od 21. lipnja do 31. srpnja 2025. godine na novouređenom Žnjanskom platou.

Vijest je potvrđena Zaključkom koji je donio novi gradonačelnik Splita iz redova HDZ-a, Tomislav Šuta, a otkrivena je u službenim dokumentima Grada Splita.

Otvaranje uz zabavu – ali pod strogim nadzorom buke

Otvaranje manifestacije već ranije je najavljeno za 21. lipnja, s početkom u 17 sati, a trajat će do 01:00 sat iza ponoći. Redovni program potom će se odvijati svakodnevno od 07:00 do 01:00, sve do kraja srpnja. Organizator svečanog otvaranja je Grad Split, dok će za svakodnevne programe biti zadužena gradska tvrtka Žnjan d.o.o. Iz Grada ističu kako su propisane stroge mjere vezane uz razinu buke, s ciljem zaštite građana i okoliša.

"Organizatori će biti obvezni poštivati maksimalno dopuštene razine buke koje su precizno određene u službenoj odluci Grada. U slučaju prekoračenja, morat će odmah poduzeti mjere", stoji u Zaključku koji je potpisao gradonačelnik. Prema navedenim normama, maksimalna razina buke ne smije premašiti 90 dB(A) u trajanju od jednog sata te 68 dB(A) unutar 15 minuta, a vrijednosti su dodatno specificirane i za frekvencijski raspon dB(C).

Grad i tvrtka Žnjan pod zajedničkom odgovornošću

Osim što će se pobrinuti za provedbu programa, Grad Split i Žnjan d.o.o. bit će odgovorni za praćenje mjerenja buke, troškove ispitivanja i dostavu izvještaja nadležnim tijelima. Mjerenja će se redovito provoditi, a sve u cilju očuvanja kvalitete života stanovnika u okolici popularne plaže.

Split tako s prvim danima ljeta dobiva novo središte događanja, uz strogu kontrolu i poštivanje svih pravila – što, prema porukama iz Banovine, treba postati standard za buduće manifestacije u gradu.

Podsjetimo, nakon višegodišnjih priprema, planiranja i radova, Split je konačno dobio novu urbanu oazu uz more – Žnjanski plato. Najveći splitski komunalni i infrastrukturni projekt u posljednjih 50 godina svečano je otvoren 21. lipnja 2025., uz bogat kulturno-glazbeni program pod sloganom "Ča će mi Copacabana".

Projekt vrijedan više od 45 milijuna eura

Rekonstrukcija i uređenje Žnjana započela je početkom 2024. godine, a u projekt je uloženo više od 45,5 milijuna eura (bez PDV-a). Projekt financira Grad Split uz pomoć zajma Europske investicijske banke i fondova Integriranog teritorijalnog programa (ITP), a riječ je o jednoj od najznačajnijih urbanističkih investicija u novijoj hrvatskoj povijesti. Idejno rješenje potpisuje arhitekt Ante Kuzmanić sa suradnicima, a plato je osmišljen kao višenamjenski prostor koji spaja plažu, sport, rekreaciju, kulturu, ugostiteljstvo i zelene površine.

Žnjanski plato prostire se na 168.000 četvornih metara, s čak 48.000 kvadrata uređenih zelenih površina, više od 800 stabala i 13.000 grmova. U sklopu uređenja sagrađena je podzemna garaža s 530 parkirnih mjesta te dodatnih 451 mjesto na površini. Plato uključuje šetnice, biciklističke staze, sportska i dječja igrališta, skakaonice, amfiteatar, ugostiteljske objekte i kulturne sadržaje.

Prvi dijelovi plaže otvoreni su sredinom svibnja 2025., dok su glavni objekti završeni do lipnja. Intenzivni radovi odvijali su se i na hortikulturnom uređenju, interijerima i infrastrukturi, uz posebnu pažnju na prilagođavanje prostora osobama s invaliditetom.

Bivši gradonačelnik Grada Splita, Ivica Puljak jednom je prigodom istaknuo da se ovim projektom Split vraća svojim građanima te da Žnjan više neće biti "betonska livada", već urbano i zeleno središte grada. Otvorenje Žnjanskog platoa 21. lipnja održano je uz veliki javni događaj i bogat kulturno-zabavni program. Uz glazbu, performanse, dječje i sportske aktivnosti, večer je kulminirala spektakularnim vatrometom koji je simbolično označio novo poglavlje u životu grada.

Novi centar društvenog života

Žnjan se sada pozicionira kao novo središte društvenih, kulturnih i rekreativnih zbivanja u Splitu. Projekt nije samo urbana preobrazba, već i značajan turistički i ekonomski poticaj. Otvorenjem ovog prostora, Split dobiva modernu, funkcionalnu i atraktivnu rivu koja povezuje grad s morem na način primjeren 21. stoljeću. Svi sadržaji na platou dostupni su građanima i posjetiteljima, a Grad Split najavio je i nastavak organizacije ljetnih događanja upravo na novouređenom prostoru Žnjana.