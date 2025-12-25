Znate li zašto se ljudi za blagdane više svađaju?

Blagdani bi trebali biti vrijeme mira, bliskosti i predaha. Ipak, sve češće se upravo uz njih veže pojam 'blagdanska nervoza', stanje unutarnje napetosti, razdražljivosti i umora koje mnogi osjećaju u tjednima prije i tijekom blagdana.

Blagdanska nervoza nastaje u sudaru očekivanja i stvarnosti. Društvo nam nameće idealiziranu sliku savršenog doma, skladnih obiteljskih odnosa i neprekidne sreće, dok se stvarni život u tom razdoblju ubrzava do granica izdržljivosti. Kupovina poklona, financijski pritisci, poslovni rokovi, organizacija obiteljskih okupljanja i potreba da „sve bude kako treba“ stvaraju kontinuirani stres koji rijetko ima prostora za pauzu.

Perfekcionizam, strah od razočaranja bližnjih i potreba za kontrolom pretvaraju blagdane u projekt koji se mora „uspješno odraditi“, umjesto u vrijeme koje se smije doživjeti. U takvom kontekstu, umor se gomila, tolerancija pada, a sitnice postaju okidači za sukobe.

Osim toga, blagdani često otvaraju stare obiteljske rane, pojačavaju osjećaj usamljenosti kod onih koji nemaju s kim slaviti ili podsjećaju na gubitke koje je teško ignorirati dok „svi drugi slave“. Umjesto povezanosti, mnogi osjećaju pritisak da se uključe u kolektivnu radost koju zapravo ne osjećaju.

Prvi korak prema smanjenju tog pritiska jest dopuštenje da blagdani ne moraju biti savršeni. Dovoljno dobri blagdani, s manje obaveza i više autentičnosti, često su i najmirniji.

Obiteljska okupljanja dodatno pojačavaju napetost jer okupljaju ljude s dugom zajedničkom poviješću. Stare uloge, neriješeni konflikti i dinamike koje nikada nisu do kraja razriješene brzo se aktiviraju. Blagdani ne stvaraju nove probleme – oni samo skidaju poklopac s postojećih.

Svađe često proizlaze i iz nejednakog tereta odgovornosti. U mnogim obiteljima jedna ili dvije osobe nose većinu organizacijskog, emocionalnog i logističkog opterećenja. Kada se taj trud ne prepozna ili se uzme zdravo za gotovo, frustracija se lako pretvara u konflikt.

U konačnici, blagdanska nervoza govori više o tempu i vrijednostima suvremenog društva nego o samim blagdanima, a blagdanske svađe često nisu znak loših odnosa, već prevelikih očekivanja.