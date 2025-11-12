Znate li tko je samozatajna supruga Mate Bulića? Rijetko je viđamo na fotografijama, a sada je sve oduševila

Popularni pjevač Mate Bulić, na svom Instagramu podijelio je radosni obiteljski trenutak.
Posebnu pažnju je privuklo i njegovo elegantno pojavljivanje uz tajanstvenu suprugu Zdravku.
- Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina - napisao je Mate Bulić u opisu videa.
Za Matu obožavatelji kažu da je 'kralj dijaspore', stoga ne čudi niz komentara ispod objave.
"Sve na svijetu", "Čestitke od srca", "Iskrene čestitke", "Čestitamo", "Želimo vam svima puno sreće, zdravlja i Božjega blagoslova",... nižu se komentari ispod objave.
