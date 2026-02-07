Znate li tajnu moć tipke za glasnoću na mobitelu? S njom možete svašta

U situacijama kada je potrebna dodatna sigurnost, možete privremeno onemogućiti Face ID ili Touch ID tako što ćete pritisnuti i držati bočnu tipku za zaključavanje zajedno s bilo kojom od tipki za glasnoću na dvije sekunde

iPhone je uređaj s kojim je većina nas dobro upoznata, a njegov napredak tijekom godina je izvanredan. Primjerice, kontrole glasnoće na iPhoneu, iako je riječ o svega nekoliko tipki, danas nude funkcionalnosti koje nadilaze jednostavno podešavanje zvuka. Te kontrole mogu izvršavati razne zadatke osim svoje osnovne svrhe, piše Večernji list.

Tipke za glasnoću na vašem iPhoneu mogu poslužiti i kao okidač za snimanje. Možete koristiti bilo koju od tipki za snimanje fotografija u raznim načinima rada, poput portretnog, standardnog i panoramskog. Također, ovaj trik možete primijeniti i za snimanje videa: pritisnite za početak snimanja i ponovno pritisnite za zaustavljanje. Na novijim modelima držanje tipke za pojačavanje glasnoće omogućuje snimanje serije fotografija.

Kada je riječ o skeniranju dokumenata, možete izbjeći gnjavažu s kontrolama na ekranu. U aplikacijama poput Files, Mail, Notes i Reminders, tipke za glasnoću mogu poslužiti kao brza opcija za skeniranje dokumenata. Jednostavnim pritiskom na bilo koju od tipki. Za one koji se teško bude ili im je potrebno još nekoliko minuta ujutro, tipke za glasnoću mogu se koristiti za upravljanje alarmima. Jednostavnim pritiskom možete odgoditi ili isključiti alarm.

U hitnim situacijama vaš iPhone može biti ključan alat. Da biste brzo uputili hitan poziv, pritisnite i držite bočnu tipku za zaključavanje zajedno s bilo kojom od tipki za glasnoću. Povlačenjem SOS ikone možete odmah kontaktirati hitne službe, čak i ako je vaš uređaj zaključan.

Ako vaš iPhone prestane "odgovarati", tipke za glasnoću mogu ponuditi rješenje. Za ponovno pokretanje pritisnite tipku za pojačavanje glasnoće, zatim tipku za smanjivanje glasnoće, a na kraju bočnu tipku za zaključavanje. Ovaj hardverski reset može učinkovito riješiti probleme kada uobičajeno ponovno pokretanje nije dovoljno.

U situacijama kada je potrebna dodatna sigurnost, možete privremeno onemogućiti Face ID ili Touch ID tako što ćete pritisnuti i držati bočnu tipku za zaključavanje zajedno s bilo kojom od tipki za glasnoću na dvije sekunde. U zahtjevnim situacijama brza rješenja su ključna. Da biste utišali dolazne pozive, bilo redovne ili FaceTime, jednostavno pritisnite bilo koju tipku za glasnoću. Ovo će također utišati vibracije u tihom načinu rada.