Znate li što zapravo pijete u „3 u 1“ kavama?

U brzom tempu dana, praktična rješenja često preuzimaju primat – pa tako i kad je riječ o kavi. Instant vrećice tipa „2 u 1“, „3 u 1“ ili cappuccino mnogima su prva pomoć kad žure na posao, kad žele brzu pauzu ili kad kod kuće nestane mlijeka i šećera. Dovoljno je dodati kipuću vodu i napitak je spreman. No, jeste li se ikad zapitali – što se uistinu nalazi u tim vrećicama?

Sastav iza etikete

Na prvi pogled djeluje jednostavno: kava, šećer i mlijeko. Međutim, stvarni sastav otkriva drukčiju priču. Većina ovih napitaka sadrži tek mali udio kave, najčešće u obliku industrijski obrađene instant kave. Glavninu čine šećeri, biljne masti, aditivi, umjetne arome i razni stabilizatori.

U praksi to znači da jedna vrećica „3 u 1“ sadrži više šećera nego same kave – često i do 10 grama, što je gotovo pola dnevne preporučene doze za odraslu osobu. Umjesto mlijeka koristi se tzv. “non-dairy creamer” – mješavina palminog ulja, škroba i aditiva, koja daje kremasti okus, ali s vrlo malo nutritivne vrijednosti. Cappuccina iz vrećice obično sadrže još više šećera te dodatne umjetne arome vanilije, čokolade ili karamela.

Što znači za zdravlje?

Iako sastojci sami po sebi nisu otrovni, problem nastaje kad se ovakvi napitci piju svakodnevno. Prevelik unos šećera i zasićenih masti povećava rizik od debljine, dijabetesa tipa 2, bolesti srca i drugih metaboličkih poremećaja. Osim toga, dodani aditivi kod osjetljivijih ljudi mogu izazvati probavne smetnje ili alergijske reakcije.

Najveći rizik je što takvi napici stvaraju naviku pijenja izrazito slatke kave, a time i želju za stalnim unosom šećera.

Povremeno ili svakodnevno?

Instant kava u vrećici može biti praktično rješenje u žurbi, ali stručnjaci upozoravaju da ne bi trebala biti stalni izbor. Ako ste ljubitelj kave, bolja opcija je priprema prave kave – s onoliko mlijeka i šećera koliko sami želite dodati. Tako barem znate što pijete i koliko toga unosite.