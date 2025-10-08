Znate li što se danas obilježava?

Hrvatska danas obilježava Dan Hrvatskog sabora, spomendan koji podsjeća na 8. listopada 1991., datum kada je tadašnji saborski saziv jednoglasno raskinuo sve veze s bivšom SFRJ.

Tom odlukom, Hrvatski sabor jasno je utvrdio da više ne priznaje nijedno tijelo dotadašnje federacije niti bilo koji njezin pravni akt, budući da je Jugoslavija kao država prestala postojati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povijesna sjednica održana je u zgradi Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu, jer je zgrada Sabora na Trgu svetog Marka bila potencijalna meta napada nakon što je JNA dan ranije bombardirala Banske dvore, rezidenciju tadašnjeg državnog vodstva na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Odluka o raskidu savezničkih veza uslijedila je nakon isteka tromjesečnog moratorija na saborsku Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti donesenu 25. lipnja 1991.

Zanimljivo, u istu zgradu u Šubićevoj Sabor se nakratko vratio i 2020. godine, kada je potres oštetio povijesnu saborsku zgradu na Markovu trgu.