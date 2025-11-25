Znate li što je lažna svadba? Trend u susjedstvu zbunio mnoge

Naime, riječ je o lažnoj svadbi koja će se organizirati 28. prosinca u jednom novosadskom hotelu.

Ono što je posebno iznenadilo sve, jest cijena ulaznice, koja je kako piše – all inclusive za 70 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na ovaj je način sada u fokus došao novi neobični trend - organiziranje lažnih svadbi.

"Jesu li ljudi toliko očajni...?"

„Jesu li ljudi toliko očajni i nemaju prijatelja, pa moraju ići na lažne svadbe?“, napisao je jedan korisnik.

„Molim sve dobre ljude da mi objasne što znači lažna svadba?“, glasio je jedan od komentara, a ubrzo je uslijedio i odgovor:

„Dovedu glumce, mladu i mladoženju. Ti se središ, platiš 70 eura i veseliš se vjenčanju dvoje glumaca. Imaš piće i klopu za te novce“, napisao je drugi korisnik.

I drugi komentari su bili na tragu nevjerice kakvi se događaji organiziraju, piše N1.