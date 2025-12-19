Znate li koliko godina je imala Kevinova mama u filmu Sam u kući?

Kate McCallister, majka Kevina iz kultnog filma Sam u kući, u sjećanju mnogih ostala je kao „mama u ozbiljnim godinama“. Petoro djece, kaos u kući i božićna panika lako stvaraju takav dojam.

No tijekom snimanja filma 1990. godine glumica Catherine O’Hara, koja je utjelovila Kate, imala je 36 godina. Rođena je u ožujku 1954., a film je sniman krajem 1990., što ovu činjenicu čini još iznenađujućom brojnim obožavateljima.

Razlog zašto se činila starijom leži u samoj ulozi – majci petero djece, stalno pod stresom i u pokretu, što je O’Hara odigrala toliko uvjerljivo da nitko nije dovodio u pitanje njezine godine.

Još jedan dokaz da dojam „ozbiljne mame“ nema veze s godinama – nego s količinom odgovornosti i brojem puta kad moraš viknuti: „Kevin!“