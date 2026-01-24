Ne našim cestama ga nema, nema ga ni u Europi. Odnosno, može se pronaći u Južnoj Americi, u Argentini.

Znate li koja je funkcija ovog prometnog znaka? To je jedan od znakova upozorenja, a ideja je s dvije strelice i klinom između njih upozoriti na prepreku na cesti koja razdvaja dva prometna traka.

Svrha je potaknuti vozače da voze s oprezom zbog promjene na cesti i da izbjegavaju bilo kakve opasne manerve, prelaske u drugi trak, na primjer, piše HAK Revija.

Evo kako izgleda znak: