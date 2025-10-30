Pas razveselio korisnike doma na Zenti. Tepali su mu, pjevali i hranili ga… a sada je sretno doma!

Pred vratima Doma za starije Split na Zenti jutros od 6 sati nalazio se crni pas.

Nakon objave našeg članka, vlasnica je došla po njega i pas se sigurno vratio kući.

Izgleda izgubljeno, ali mirno i znatiželjno promatra prolaznike.

Korisnici Doma pričaju mu i tepaju, a on im na sve uzvraća veselim lavežom, kao da razumije svaku riječ. Pas nema oznaku s imenom, ali nosi ogrlicu i djeluje pitomo.

Ako ga prepoznajete ili znate čiji je, javite nam se kako bismo pomogli da se sigurno vrati kući.