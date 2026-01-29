Znanstveno otkriće iz Jadrana: Ribe "govore", a kokot letač ima i zvučni i vizualni alarm

Iako se često doživljavaju kao tihe stanovnice mora, danas je poznato da velik broj ribljih vrsta proizvodi zvukove, i to iz različitih razloga – od razmnožavanja, obrane teritorija i komunikacije, do zaštite od grabežljivaca. Upravo takvo istraživanje nedavno su proveli znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, donoseći nove spoznaje o ponašanju jedne zanimljive jadranske vrste.

Tijekom podvodnog terenskog rada na južnom Jadranu, djelatnici Instituta snimili su zvukove kokota letača (Dactylopterus volitans), i to istodobno zvučno i vizualno, što je omogućilo rijedak uvid u ponašanje riba u prirodnom okruženju. Riječ je o jednoj od rijetkih studija u kojoj su zvuk i ponašanje analizirani paralelno, izravno u divljini, objavio je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Znanstvena analiza i međunarodna suradnja

Analiza prikupljenih podataka provedena je u suradnji s međunarodnim timom istraživača pod vodstvom dr. sc. Svena Horvatića s Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, a rezultati su objavljeni u uglednom znanstvenom časopisu Journal of Zoology.

Znanstvenici su utvrdili da kokot letač proizvodi repertoar zvukova u situacijama opasnosti. Što se ronilac više približavao, ribe su se češće oglašavale, dok su u stanju mirovanja ostajale tihe.

Zvuk kao obrana: peraje, bijeg i odvraćanje predatora

Tijekom bijega ribe su širile svoje velike prsne peraje, stvarajući snažan kombinirani zvučni i vizualni signal, čija je vjerojatna svrha odvraćanje potencijalnog predatora. Istraživanje građe pokazalo je da kokot letač proizvodi zvuk pomoću plivaćeg mjehura i posebnih mišića povezanih s njim.

Zanimljivo je i da, iako naizgled sličan vrstama iz porodice štitoglavki, u koje spadaju i jadranski kokoti, kokot letač zapravo ima bliže srodstvo s morskim konjićima nego s „pravim“ kokotima, po kojima nosi hrvatsko ime.

Soundscape ekologija i budućnost istraživanja mora

Znanstvenici ističu kako je poznavanje i prepoznavanje zvukova riba sve važnije u suvremenim istraživanjima mora, osobito u praćenju bioraznolikosti kroz tzv. soundscape ekologiju. Analiza zvučnog ambijenta mora omogućuje neinvazivan uvid u prisutnost i aktivnost vrsta, posebno na područjima gdje su klasične metode istraživanja otežane ili neprimjenjive.

Ovo istraživanje još je jedan dokaz da more krije složen svijet komunikacije koji tek počinjemo u potpunosti razumijevati – i to ne samo očima, nego i sluhom.