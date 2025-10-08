Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Učinak mu je malen, a ima ozbiljne nuspojave"

Opioidni lijek tramadol, koji se često propisuje za umjeren do jak bol, može pružiti kratkotrajno olakšanje, ali novo istraživanje sugerira da su njegove koristi kod kroničnog bola ograničene.

Danski znanstvenici koji su analizirali zdravstvene zapise više od 6500 pacijenata otkrili su da lijek povećava rizik od ozbiljnih nuspojava, uključujući srčane bolesti.

U istraživanju objavljenom u časopisu BMJ Evidence Based Medicine, tim iz bolnice Rigshospitalet u Kopenhagenu naveo je da potencijalna štetnost tramadola vjerojatno nadmašuje njegove skromne koristi.

Pregledali su 19 kliničkih studija koje su uključivale pacijente s kroničnim bolom i zaključili da bi primjenu tramadola i sličnih opioida trebalo svesti na najmanju moguću mjeru.

Iako lijek smanjuje bol, učinak je malen i nedovoljan da bi se primijetilo stvarno poboljšanje simptoma, navode istraživači, javlja Daily Mail.

Također su otkrili da su osobe koje su uzimale tramadol imale dvostruko veći rizik od nuspojava u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. Nuspojave su uključivale veću učestalost bolova u prsima, srčanih bolesti i zatajenja srca, kao i mučninu, vrtoglavicu, zatvor i pospanost.

Tramadol se obično daje pacijentima s umjerenim ili jakim bolom nakon operacija ili ozljeda te onima koji boluju od dugotrajnih stanja poput artritisa ili bolova u leđima.

Mnogi su prisiljeni oslanjati se na snažne lijekove kako bi mogli svakodnevno funkcionirati – što ih izlaže riziku razvoja ovisnosti, koja može potrajati i nakon operacije.

Tramadol je jedan od najčešće propisivanih opioidnih analgetika u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa stotinama tisuća recepata svakog mjeseca. U SAD-u je 36. najpropisivaniji lijek, s više od 16 milijuna recepata godišnje, prenosi Dnevnik.hr.