Znanost dolazi u grad: Više od 800 sudionika na programu ZTK-a u Splitu

Zajednica tehničke kulture grada Splita (ZTK), kao pridruženi partner Gradu Splitu, uspješno je sudjelovala u višednevnoj manifestaciji Science Comes to Town – Znanost dolazi u grad. Tijekom svih dana održavanja program je okupio više od 800 učenika, studenata i građana, potvrdivši izražen interes publike za znanstveno-tehničke sadržaje i STEM područje.

Radionice za sve uzraste u Dioklecijanovim podrumima

Na izložbenom prostoru ZTK-a te kroz radionice održane u prostoru Dioklecijanovih podruma, organiziran je bogat i raznolik program namijenjen djeci predškolske dobi, učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima. Sudionici su s velikim zanimanjem sudjelovali u radionicama 3D modeliranja i rada s 3D olovkama, robotike, tehničkog i zrakoplovnog modelarstva, kao i u promatranju Sunca teleskopom metodom projekcije.

Kroz praktičan rad, istraživanje i kreativno izražavanje, djeca i mladi imali su priliku učiti na neposredan i njima pristupačan način.

Poticajna atmosfera i aktivno uključivanje učenika

Program je svakodnevno bio vrlo posjećen, a živa komunikacija sa sudionicima, brojna pitanja i aktivno uključivanje učenika stvorili su dinamičnu atmosferu. Organizatori ističu kako interes učenika potvrđuje važnost ovakvih manifestacija u približavanju znanosti i tehnologije mladima te u poticanju njihove znatiželje, kreativnosti i interesa za buduće obrazovne i profesionalne smjerove.

U realizaciji programa sudjelovali su brojni stručnjaci i suradnici ZTK-a. Aktivnosti su provodili Igor Radanović, predsjednik Nadzornog odbora ZTK grada Splita, Martin Olujić, predsjednik ZTK grada Splita, Valentina Čokić, stručna suradnica ZTK grada Splita, Ante Franić, voditelj modelarske sekcije Aerokluba Split, Ante Milić, predsjednik udruge Meštri o’ tehnike, te Zoran Knez, astronom-animator Zvjezdanog sela Split.

U provedbu radionica aktivno su se uključili i studenti Anđela Kavelj, Mateo Turić i Duje Barić, čiji je doprinos dodatno obogatio rad s mladima.

Uključene i udruge članice ZTK-a

Uz ZTK, kao pridruženi partneri Gradu Splitu u projektu sudjelovale su i udruge članice ZTK-a: JK Zenta, Kino klub Split, Foto klub Split te Udruga za robotiku "Inovatic", čime je dodatno naglašena važnost suradnje udruga tehničke kulture u popularizaciji znanosti i tehnike.

Cjelokupni program organizirao je i predvodio tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić.

Iz ZTK-a zahvaljuju svim izvođačima, suradnicima, nastavnicima, učenicima i posjetiteljima na sudjelovanju te poručuju kako se vesele nastavku aktivnosti i novim programima koji znanost i tehniku približavaju djeci i mladima na zanimljiv, kreativan i inspirativan način.