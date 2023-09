Rak je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu.

U 2020. gotovo 10 milijuna života izgubljeno je zbog raka. Najčešće vrste raka su rak dojke, pluća, debelog crijeva i rektuma te prostate, prenosi N1. Jedna od glavnih prepreka u liječenju raka je kasno postavljanje dijagnoze, do čega nerijetko dolazi zbog zanemarivanja simptoma raka kod muškaraca i žena. Ove simptome, prema Times of India, ljudi najčešće ignoriraju: Umor Umor je klasičan znak raka koji se viđa kod mnogih ljudi. Kada ima rak, osoba se osjeća izrazito slabo, bezvoljno i bez energije. Ovaj umor postupno se povećava i u jednom trenutku pojedinac se teško duže iz kreveta. Odmor može pomoći nakratko, ali umor ne nestaje, a samo mala aktivnost može biti iscrpljujuća. Nekim osobama s rakom ova vrsta umora uzrokuje više nevolje nego bol, mučnina, povraćanje ili depresija. Gubitak težine Gubitak težine jedan je od prvih znakova raka i, nažalost, mnogi ljudi ne mogu identificirati njegovu povezanost s rakom. Ako iznenada gubite težinu bez ikakvog drugog objašnjenja, savjetuje se da posjetite liječnika. Osip na tijelu Problemi povezani s kožom često se viđaju kod osoba s leukemijom. Ovaj osip nastaje zbog pucanja malih krvnih žila ispod kože. Zbog neravnoteže u sastavu krvnih stanica može se vidjeti nekoliko promjena na koži, piše Times of India. Bol u očima Probadajuća bol u očima jedan je od početnih znakova raka očiju. Ova bol se često ignorira i smatra se nečim manje ozbiljnim. Česte glavobolje Glavobolje, koje se ponavljaju i postupno pojačavaju, viđaju se kod pacijenata kojima je kasnije dijagnosticiran rak. Svaki neobičan obrazac glavobolje treba pažljivo pratiti. To može biti rani znak tumora na mozgu. Bolne menstruacije Menstruacije su nedvojbeno bolne. Ali ako tijekom tog vremena imate obilne mjesečnice i nepodnošljive bolove, savjetuje se liječnička pretraga. To se obično vidi kod onih s rakom endometrija. Promjene na dojkama Žene su u većem riziku od razvoja raka dojke. Kako bi se izbjegao napredak raka dojke, neophodan je samopregled. Jedna od glavnih promjena koja se vidi kod žena koje imaju rak dojke je promjena na bradavici ili dojci. Drugi znakovi koje treba znati Osim gore navedenih znakova, potrebno je paziti i na sljedeće znakove raka: oticanje testisa, poteškoće s jedenjem i gutanjem hrane, narušeno zdravlje crijeva, hripanje, kronična nadutost, promjene u kretanju crijeva, problemi s erekcijom, poteškoće s mokrenjem, groznica te promjene na noktima, prenosi N1.