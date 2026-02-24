Znakovi koji pokazuju da u vašoj vezi nestaje poštovanja

Prekidi su teški, ali razdoblje koje im prethodi, kada poštovanje između partnera počne nestajati, često je još bolnije. To je proces koji se ne događa preko noći – male promjene u ponašanju postupno nagrizaju odnos, a ono što je nekad činilo vezu snažnom počinje blijedjeti.

Poštovanje je temelj svakog zdravog odnosa. Ako primijetite neke od sljedećih znakova, moguće je da se u vašoj vezi pojavljuje ozbiljan problem.

Zaboravlja važne datume

Svatko ponekad može zaboraviti rođendan ili godišnjicu, no ako se to pretvori u obrazac, unatoč podsjetnicima, riječ je o nečemu ozbiljnijem. Kada partner redovito zanemaruje važne datume, to može značiti da ne poštuje vaše vrijeme, trud i emocije.

Tretira vas kao poslugu

Ako imate osjećaj da partner očekuje da obavljate sve obveze bez zahvalnosti ili priznanja, to je jasan znak nepoštovanja. U zdravoj vezi postoji ravnoteža i uzajamno uvažavanje, čak i u svakodnevnim sitnicama.

Ne pokazuje zahvalnost

Jednostavno “hvala” ili iskrena gesta zahvalnosti mogu učiniti veliku razliku. Kada partner prestane primjećivati vaš trud i ponaša se kao da se sve podrazumijeva, poštovanje polako nestaje.

Morate tražiti da vas poštuje

Ako se nađete u situaciji da partnera morate podsjećati na osnovnu pristojnost i manire, to je ozbiljan alarm. Odrasle osobe znaju kako se treba ponašati prema nekome koga cijene.

Ne prihvaća “ne” kao odgovor

Postavljanje granica temelj je zdrave veze. Ako partner ignorira vaše “ne”, umanjuje vaše osjećaje ili vas tjera da se opravdavate, riječ je o problemu koji ne treba zanemariti.

Izostavlja vas iz planova

Namjerno izostavljanje iz zajedničkih događaja ili društvenih okupljanja može biti bolan znak da vas partner više ne doživljava kao ravnopravnog dijela svog života.

Ponaša se podrugljivo

“Šale” koje vas povređuju nisu bezazlene. Ako se partner često ruga vašim slabostima ili nesigurnostima i pritom umanjuje vašu reakciju, to je oblik nepoštovanja.

Stalno vas kritizira

Konstruktivna kritika je jedno, ali neprestano omalovažavanje, komentiranje izgleda ili sposobnosti nešto je sasvim drugo. Takvo ponašanje narušava samopouzdanje i odnos.

Skriva vašu vezu

Osoba koja vas poštuje neće vas skrivati. Ako imate osjećaj da partner ne želi da drugi znaju za vas ili vas izbjegava predstavljati kao partnera, to može biti znak dubljeg problema.

Uspoređuje vas s bivšima

Usporedbe s bivšim partnerima u pravilu nisu konstruktivne. Ako vas partner stalno uspoređuje s drugima, to može značiti da vas ne cijeni kao osobu kakva jeste.

Stavlja vas na zadnje mjesto

Ako niste prioritet, ako vaše potrebe redovito dolaze na kraj liste i ako partner ne pokazuje spremnost da vas podrži kada vam je to najpotrebnije, riječ je o jasnom signalu da poštovanje slabi.