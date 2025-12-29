Znaju kad spavate? Ove aplikacije mogu vam krasti podatke, barem jednu imate na mobitelu

Ako želite zaštititi svoje osobne podatke, ovih pet vrsta aplikacija trebali biste provjeriti na svom uređaju.

Više aplikacija nego što mislite prate svaki vaš korak

Bez obzira koristite li Samsung, Xiaomi, Huawei ili iPhone, svi pametni telefoni omogućuju instalaciju nebrojenih aplikacija. Dok mnoge od njih služe praktičnim ili zabavnim svrha, neke prate vaše aktivnosti i prikupljaju podatke bez vašeg znanja. To može uključivati pristup lokaciji, fotografijama, kontaktima ili drugim osjetljivim informacijama. Čak i popularne i široko korištene aplikacije ponekad bilježe svaki vaš korak.

Preporučujemo: redovito provjeravajte pristupne dozvole u postavkama uređaja. Ako aplikacija zahtijeva podatke koji nisu nužni za njeno korištenje, razmislite o deinstalaciji, piše Fenix Magazin.

1. Višak preinstaliranih i dodatnih aplikacija

Mnogi korisnici zaboravljaju da njihov uređaj već sadrži niz ugrađenih alata. Ipak, QR skeneri, diktatori, kalkulatori, kalendari i aplikacije za svjetlo milijunima se preuzimaju dodatno. Prema Reader’s Digestu, ove aplikacije često traže pristup koji nije nužan za njihovu funkcionalnost – primjerice, mikrofon ili kontakte – i prikupljene podatke prosljeđuju razvojnim programerima, koji ih mogu unovčiti. Ponekad takve aplikacije služe i za širenje malwarea.

2. Aplikacije društvenih mreža

Na Instagramu, Facebooku ili WhatsAppu dijeljenje lokacije može biti praktično, ali nosi rizik. Ako imate javni profil, ne samo prijatelji, već i nepoznate osobe mogu znati kada niste kod kuće. Osim toga, platforme često prodaju podatke trećim stranama za oglašavanje.

3. Fitness i zdravstvene aplikacije

Aplikacije za praćenje zdravlja prikupljaju podatke o snu, prehrani, fizičkoj aktivnosti, pa čak i lokaciji tijekom trčanja ili vožnje bicikla. Ako aplikacija potječe od nepoznatog proizvođača, postoji veći rizik da će vaši podaci završiti u pogrešnim rukama, omogućujući trećim osobama da prate vaš svakodnevni život.

4. Navigacijske aplikacije

Navigacije logično zahtijevaju pristup lokaciji, no čak i ovdje postoje rizici. Ako aplikacija pohranjuje povijest kretanja, proizvođači mogu te podatke koristiti za oglašavanje ili analizu vaših uobičajenih ruta. Preporučuje se korištenje aplikacija poznatih i pouzdanih proizvođača.

5. Mobilne igre

Čak i jednostavne igre mogu prikupljati podatke. Primjer je popularna igra “Angry Birds”, koja je prema izvještajima bila predmet nadzora američke NSA. Iako to nije bila krivnja samog razvojnog tima, takvi primjeri pokazuju koliko podatci mogu biti ranjivi.

Kako se zaštititi?

Najjednostavniji način smanjenja rizika je korištenje VPN-a (Virtual Private Network), koji skriva vašu IP adresu i osigurava da podaci prolaze kroz sigurne servere. Tako ostajete anonimni, a vaša internetska aktivnost je zaštićena.

Osim VPN-a, korisne su i aplikacije za praćenje digitalnog otiska, poput Bitdefender Digital Identity Protection, koja otkriva koje aplikacije prikupljaju vaše podatke i omogućuje vam da uložite prigovor.

Iako neke aplikacije ne možemo potpuno izbaciti iz svakodnevnog života, moguće je ograničiti njihovo praćenje podešavanjem pristupnih dozvola. Redovitim pregledom i kontrolom aplikacija, korisnici mogu značajno poboljšati svoju privatnost i zaštitu osobnih podataka.