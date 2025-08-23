Značajno poskupio školski pribor. Evo cijena

Za manje od tri tjedna počinje nova školska godina. Za roditelje i učenike ovo je vrijeme kupovanja školskog pribora. Kupuje se sve - od bilježnica do torbi, a mnogi će za kompletni pribor izdvojiti više novca nego lani, javlja HRT.

"Konkretno, kod školskog pribora bilježnice su uvijek glavne, školske torbe također, te pernice. To je ono što se najviše traži", rekao je Danijel Habijanić vlasnik knjižare.

Pernice stoje od 9 eura, pa do 23

Kupuje se još i pribor za likovnu kulturu, geometrijski pribor i flomasteri. Opremanje školaraca sve je veća stavka u kućnom proračunu, ističu roditelji.

U prosjeku 50 - 70 eura više nego prošle godine. Dakle, prošle godine iznos je iznosio oko 130 eura, ove godine iznos se penje i do 200. Bilježnice su bile prošle godine tipa nekih 60-70 centi, dok su sada te iste bilježnice euro i dvadeset, samo su neki od komentara građana.

Cijene A4 bilježnica kreću se od 0,90 eura pa do gotovo 7 eura - ovisno o debljini papira, te debljini korica. Pernice stoje od 9 eura, pa do 23; ovisno o tome je li puna ili prazna. Gumice stoje od 19 centi, a olovke oko 13.

Najskuplje su školske torbe i ruksaci

"U osnovnu košaricu od 33 eura nije uključena torba, jer ona nije potrebna svima. Anatomske torbe su od 50 eura nadalje. Pernice od devet eura nadalje one pune s priborom", rekao je Bojan Vinek glasnogovornik Narodnih novina.

"Kada bismo sklopili nekakav cijeli komplet za dijete, a da idete s jeftinijom varijantom bilježnica, došao bi vas cijeli set nekih 30-ak eura. Ruksak je negdje oko 40-45 eura, dakle već smo na 75 eura. Dok dodamo bojice i ostali sav pribor sigurno 130 eura", navodi Vanja Čučković, voditelj maloprodaje knjižare Znanje.

Među najvećim stavkama su školske torbe i ruksaci. I tu nije kraj troškovima, jer neke još očekuje i kupnja srednjoškolskih udžbenika, javlja HRT.