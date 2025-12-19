Close Menu

Zna se tko je mjesecima krao alat u dalmatinskom gradu, policija ga konačno otkrila

Objavljeni su detalji

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe.

Muškarac se sumnjiči da je tijekom studenoga i prosinca 2025. godine u Šibeniku, u tri navrata, iz trgovine otuđio veću količinu raznog alata, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od 477 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 55-godišnjaka podnosi se kaznena prijava redovnim putem.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0