Zna se tko je mjesecima krao alat u dalmatinskom gradu, policija ga konačno otkrila

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe.

Muškarac se sumnjiči da je tijekom studenoga i prosinca 2025. godine u Šibeniku, u tri navrata, iz trgovine otuđio veću količinu raznog alata, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od 477 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 55-godišnjaka podnosi se kaznena prijava redovnim putem.