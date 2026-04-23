Zlodre (DOMiNO) traži strože uvjete za dodjelu gradskih stanova u Splitu: "Apartmanizacija mora biti zabranjena"

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom aktualnog sata i vijećničkih pitanja, vijećnik Aris Zlodre iz stranke DOMiNO otvorio je temu korištenja gradskih stanova namijenjenih splitskim obiteljima, upozorivši na moguće zlouporabe u sustavu dodjele. Zlodre je kazao kako među građanima postoji ozbiljna sumnja da su pojedini stanovi završili u rukama osoba koje su, unatoč tome što formalno nisu imale nekretninu, naknadno te iste stanove prodavale ili iznajmljivale.
"Sadašnja vlast je obećala da će u kratkom roku izgraditi stanove za splitske obitelji. U kontaktu sam s ljudima i oni govore da su svjedočili slučajevima u kojima su osobe koje su fiktivno bile bez nekretnina dobile stanove, a potom ih prodavale i iznajmljivale. Smatramo da stan dodijeljen za tu namjenu ne može biti na prodaju niti se može koristiti kao apartman. Upravo zbog ovakvih i sličnih slučajeva ljudi gube povjerenje u sustav. Vlast treba služiti građanima i pomagati im, a mi želimo da budući ugovori imaju jasne klauzule kojima će apartmanizacija biti zabranjena", poručio je Zlodre.
Na njegovo pitanje odgovorio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je rekao da se slaže s iznesenim stavovima te da gradski stanovi ne smiju služiti za turističku namjenu.
"Slažem se s vama, stanovi se ne smiju koristiti za apartmane. Sve negativne prakse i iskustva vezana uz priuštivo stanovanje moraju biti uklonjena. Pozdravljam vaš pristup i u potpunosti se slažem", odgovorio je Šuta.
Tema priuštivog stanovanja i kontrole načina korištenja gradskih stanova tako je ponovno otvorena u splitskom Gradskom vijeću, uz jasan zahtjev da se u buduće ugovore ugrade strože odredbe kako bi se spriječile eventualne zlouporabe.