Zlato za splitsku Zajednicu tehničke kulture na Robokupu 2026

Zajednica tehničke kulture grada Splita ostvarila je veliki uspjeh na državnoj razini natjecanja Robokup 2026, gdje je osvojila prvo mjesto u ukupnom poretku. Riječ je o nacionalnom ekipnom natjecanju učenika viših razreda osnovnih škola, od petog do osmog razreda, u području elementarne robotike, koje organizira Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji s partnerima iz cijele Hrvatske.

Natjecanje je usmjereno na razvoj osnovnih znanja i vještina iz robotike te na poticanje učenika na daljnje uključivanje u tehničke i STEM aktivnosti.

Splićani najbolji u Hrvatskoj

Pobjedničku ekipu iz Splita činili su učenici Luka Zulim, Mislav Sekovski i Toma Mandalinić, a za natjecanje ih je pripremala mentorica Valentina Čokić. U konkurenciji najboljih ekipa iz cijele Hrvatske, mladi Splićani pokazali su visoku razinu znanja, snalažljivosti i timskog rada rješavajući zahtjevne zadatke iz robotike.

Osvajanje prvog mjesta još je jedna potvrda kvalitetnog rada s mladima u području tehničke kulture i robotike.

Uspjeh u godini velike obljetnice

Ovaj rezultat ima dodatnu težinu jer Zajednica tehničke kulture grada Splita ove godine obilježava 80. obljetnicu osnutka. Upravo zato osvajanje zlata na Robokupu 2026 predstavlja snažnu potvrdu dugogodišnjeg kontinuiteta rada s djecom i mladima te važnog doprinosa razvoju tehničke kulture u Splitu i šire.

Uspjeh splitske ekipe razlog je za ponos cijele zajednice, a učenicima i njihovoj mentorici upućene su iskrene čestitke na iznimnom postignuću.