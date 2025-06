Zlatni debitant Mateo Gelo na prijemu u Gradskoj upravi: „Sad sam prvak i idem dalje!“

U Gradskoj upravi u Kaštel Sućurcu upriličen je svečani prijem za Matea Gelu, mladog borca Kickboxing kluba Leonid, koji je u svom debitantskom nastupu osvojio zlatnu medalju na Prvenstvu Hrvatske u disciplini full contact, u superteškoj kategoriji za mlađe juniore.

Mateo je do zlatnog odličja stigao impresivnim putem – u polufinalu je slavio prekidom, dok je u finalu dominirao i pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca. Na prijem je stigao u pratnji trenera i predsjednika kluba Borisa Vujevića, a primili su ih zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Antonia Kljaić.

Zamjenik gradonačelnika Budimir izrazio je ponos zbog velikog sportskog uspjeha mladog Kaštelanina.

„Zadovoljstvo nam je danas u Gradu primiti Matea Gelu, osvajača zlatne medalje na državnom natjecanju u kickboxingu i to u najzahtjevnijoj kategoriji – superteškoj. Poželio sam mu daljnju sreću i sportski razvoj, a nadamo se da ćemo se ponovno vidjeti nakon prvenstva Europe koje ga očekuje u rujnu u Italiji“, rekao je Budimir.

Pročelnica Antonia Kljaić također je čestitala mladom sportašu i njegovom klubu na izvrsnom uspjehu, istaknuvši kako su ovakvi rezultati inspiracija i poticaj svim mladima u gradu te mu poželjela puno sreće na nadolazećim natjecanjima.

Mladom borcu ovo je bilo prvo službeno natjecanje u kickboxingu, no to ga nije spriječilo da odmah dođe do samog vrha.

„Ne znam točno zašto sam krenuo trenirati, ali eto – dogodilo se. Nisam imao puno pripreme, možda tek koji trening i sparing. I sad sam prvak. Planiram nastaviti dalje, u devetom mjesecu imam europsko prvenstvo, a bit će sigurno još natjecanja“, skromno je ispričao Mateo i dodao kako su mu u usklađivanju srednjoškolskih i sportskih obaveza oslonac i pomoć prijatelji i obitelj.

„Prijatelji mi pomažu, doma učim koliko stignem, nije lako uskladiti školu i sport. Zna se dogoditi i koja lošija ocjena, ali ispravim je kad je lakši period treninga“, zaključio je Mateo.

Predsjednik kluba Boris Vujević posebno je naglasio koliko je cijeli tim ponosan na Matea i njegov brzi uspon.

„Nakon dugo vremena imamo državnog prvaka u superteškoj kategoriji. Ponosni smo na njega, njegov trud i talent. Zajedno s trenerom Franom Radnićem i upravom kluba – Hrvojem Paštarom i Zoranom Perićem – čestitamo mu od srca. Grad Kaštela nam kontinuirano pruža podršku, na čemu smo iskreno zahvalni. Matea su već zapazili svi treneri i izbornici – u kickboxingu, pa čak i u boksu. Svi ga žele vidjeti u reprezentaciji, a vjerujemo da nas očekuju još veći uspjesi i to ne samo na državnoj, već i na europskoj i svjetskoj sceni“, poručio je Vujević.

Kao znak podrške i poticaj za daljnji rad, Mateu Geli i njegovom klubu uručen je vaučer s novčanim iznosom, kojim se želi dodatno ohrabriti njihov sportski razvoj i predstojeći nastupi.

Ovaj sportski uspjeh još je jedan dokaz da Kaštela rastu kao grad mladih talenata, a Mateo Gelo već sada zauzima svoje mjesto među budućim sportskim uzdanicama Hrvatske.