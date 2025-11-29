ZLATNA I U ABU DHABIJU Lucija Bilobrk svjetska prvakinja u full contactu

Hrvatski kickboksači bili su itekako uspješni na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju. Odmah su krenuli udarno prvoga dana, u srijedu koja je ujedno bila i dan za prva hrvatska odličja. Uspjesi su se nizali i do zadnjeg dana prvenstva, danas, kada su se natjecatelji odličjima okitili i na službenoj ceremoniji.

Na ovom svjetskom prvenstvu sudjelovalo je 1658 natjecatelja iz 85 država, s 5 kontinenata, a Hrvatsku su predstavljala predstavlja 52 natjecatelja. Hrvatski borci se iz Abu Dhabija vraćaju s 8 zlatnih, 7 srebrnih i 9 brončanih medalja što je još jedan dokaz kako su nasi kickboxing borci opet u samom svjetskom vrhu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Roko Doždor potvrdio titulu "doktora"

Iz splitskog Pit Bulla na Svjetsko seniorsko prvenstvo u Abu Dhabi je otišlo čak 15 šampiona, najviše u 31-godišnjoj povijesti Pit Bulla, među njima i Roko Doždor koji se još jednom okrunio titulom najboljeg na svijetu u disciplini low kick do 63.5kg.

"Naš doktor kickboxinga na putu do zlata, u pet dana savladao je pet izvrsnih protivnika, redom iz: Francuske, Danske, Brazila, Kazahstana i u finalu Turske. U još jednom meču za pamćenje, Roko je suvereno vladao ringom te odličnom Turčinu jednostavno nametnuo ritam, eksplozivnost, savršeno tempirane i ručne i nožne tehnike, koje ni ovaj protivnik nije mogao pratiti-s razlogom Roko nosi nadimak doktor kickboxinga! Nakon više od godinu dana pauze zbog teže ozljede koljena, naš Roko se na natjecateljsku scenu vratio u najboljem mogućem svjetlu; u 2025. se okrunio titulom prvakom svijeta u savateu, a sada i prvakom svijeta u kickboxingu. Bravo Roko!"-poručili su iz Pit Bulla.

Nepobjediva Lucija Bilobrk briljantnim nastupom do naslova prvakinje svijeta

A tek što je nedavno postala svjetska prvakinja u Savate boksu, o čemu smo pisali, Splićanka Lucija Bilobrk i u Abu Dhabiju je svojom nepokolebljivošću i dominantnošću u ringu postala "teža" za još jedno zlato.

U polufinalu je svladala čvrstu i nezgodnu protivnicu iz Norveške, dok je u finalu porazila prvakinju iz Turske te se naša najtrofejnija sportašica okitila još jednom najsjajnijom medaljom postavši svjetska prvakinja u full contactu 70+.

Bilobrk je osvojila sve što se osvojiti može, u Savate boksu ona je višestruka državna prvakinja, svjetska prvakinja, najbolja seniorka u combat savateu, u Muay Thaiju europska i svjetska prvakinja, višestruka državna prvakinja, u Boksu prva hrvatska seniorka s europskom medaljom, višestruka prvakinja i osvajačica Kupa nacija, u kickboxingu 4X svjetska i 4x europska prvakinja, pet puta najbolja ringovna natjecateljica Hrvatske.

Ujedno je proglašena i najboljom sportašicom grada Splita te prva dobitnica nagrade HOO-a za najbolju sportašicu u neolimpijskim sportovima i ponosni uzor svim mladim sportašicama.