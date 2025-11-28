Splićanin je novi svjetski prvak u kickboxingu: "Pet uzastopnih borbi, sve je pobijedio"

Hrvatska kickboxing reprezentacija nastavlja briljirati na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju.

Danas je Ivan Bertić osvojio zlatnu medalju i postao svjetski prvak, potvrdivši svoj impresivan nastup kroz cijeli turnir.

U ženskoj konkurenciji, Petra Perković izborila je plasman u finale nakon uvjerljive pobjede nad predstavnicom Poljske u polufinalu. Finale su osigurali i Andrej Kedveš te Vito Košar, koji su također izborili svoje mjesto u završnim borbama.

Hrvatsku dominaciju na Svjetskom prvenstvu zaokružio je Roko Doždor, koji je osvojio naslov svjetskog prvaka upisavši pet uzastopnih pobjeda na putu do zlata.

"Doktore, doktore...Roko Doždor prvak svijeta! Pet uzastopnih borbi, sve je dobio. Kakav majstor, kakav veliki majstor. Čestitke od srca za šampiona", poručili su iz reprezentacije.